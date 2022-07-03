台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

▲僑園熄燈，共資遣44名員工，台中市勞工局也協助轉職。（圖／翻攝僑園官網）

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情衝擊各產業經濟發展及就業市場，其中尤以旅宿、餐飲業最為嚴重，雖預期未來疫情趨緩，但深耕台中市20年、鄰近市府的僑園飯店仍不敵疫情，在6月底熄燈。台中市勞工局表示，共有44名勞工遭資遣，市府也積極協助，包括提供失業給付收件、履歷健診、職業適性診斷等服務，目前約有一半勞工要先領失業給付，後續市府也將會提供協助就業。

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▲僑園熄燈資遣44員工，台中市府助轉職就業。（示意圖、非當事人／記者游瓊華翻攝）



僑園在6月30日熄燈，當晚還舉辦熄燈晚會，感謝過去消費者的支持。勞工局指出，該知名餐飲飯店因受疫情影響於6月底結束營業，市府日前已接獲該飯店資遣通報資料，即由專人致電該飯店關懷就業需求，提供失業給付收件、履歷健診、職業適性診斷等服務，同時與該飯店窗口建立聯繫協處機制，經由窗口協助將就業服務資訊即時轉知給有需求的失業勞工，並依個案需求提供客製化服務。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕非常關心地方產業及勞工的發展與就業，為協助其度過疫情困境，台中市繼去年的「紓困九箭」、「紓困十方」，今年更推出「紓困振興e79」方案，透過減免及緩收租金，到減稅、貸款協助、員工訓練補助、生活補助等紓困方案，協助受疫情影響的產業及民眾；勞工局為協助勞工紓困，也提供安穩僱用計畫、安心即時上工等專案。

台中市就業服務處說明，為積極協助失業勞工順利就業，市府將於7月份辦理多場單一徵才活動，包括7月22日將在豐原陽明市政大樓舉辦「掌握薪機．勇往職前」聯合徵才活動，預計邀請12家科技、製造及服務業等廠商，提供近900個職缺，相關資訊請至台中市就業服務處網站查詢，或撥打04-22289111轉36100洽詢。