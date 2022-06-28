半年奪2命釀33傷！花蓮台11線交通大執法 　3大違規是取締重點

▲▼花蓮鳳林警方交通大執法，針對酒駕、超速、違規超車等重大違規加強執法取締。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局轄區涵蓋縣內中南區5鄉鎮，轄內有台9線、台11線及台灣11甲線及縣道193線等4線重要道路，其中台11線海岸公路是連接花蓮縣與台東縣的重要道路，沿途風光明媚、景色怡人，吸引中外遊客無數，但因天然條件限制，自磯崎村以南至靜浦村北回歸線，沿途道路目前僅規劃單線雙向車道且因位於海岸山脈東側沿途還有多處大彎道，極易發生事故。

經統計今年1至6月各類交通事故，共計發生64件，造成2人死亡、33人受傷及嚴重財產損失；分析事故肇因以酒後駕車、超速行駛、違規超車等為涉及執法作為肇事因素；未涉及執法作為則以未注意車前狀況、未保持安全距離（間隔）、疲勞駕駛、車輛機械操作不當自撞（牆壁、水溝、道路標誌、橋墩）等為肇事因素。

為減少事故發生，維護民眾生命財產安全，分局長簡龍宏特別責成該分局交通組，依統計資料對於易生事故之違規項目，配合易肇事時段、地點分析資料，規劃以防制事故發生為核心目的之交通大執法專案勤務，針對涉及執法作為之酒後駕車、超速行駛、違規超車、未繫安全帶、未戴安全帽等重點違規項目加強執法取締，以保障用路人生命、身體、財產之安全。

鳳林分局長簡龍宏表示，除台11線外，台9線鳳林鎮、光復鄉及瑞穗鄉等鄉鎮市區道路，駕車行駛若未注意車前狀況或行經路口未減速禮讓亦常為肇事主因。將不定時規劃勤務，加強重大違規取締，同時配合持續的交通安全宣導，希望能導正駕駛人安全用路觀念，養成守法習慣，期能有效防制交通事故發生。

