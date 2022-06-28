　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半年奪2命釀33傷！花蓮台11線交通大執法 　3大違規是取締重點

▲▼花蓮鳳林警方交通大執法，針對酒駕、超速、違規超車等重大違規加強執法取締。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼花蓮鳳林警方交通大執法，針對酒駕、超速、違規超車等重大違規加強執法取締。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局轄區涵蓋縣內中南區5鄉鎮，轄內有台9線、台11線及台灣11甲線及縣道193線等4線重要道路，其中台11線海岸公路是連接花蓮縣與台東縣的重要道路，沿途風光明媚、景色怡人，吸引中外遊客無數，但因天然條件限制，自磯崎村以南至靜浦村北回歸線，沿途道路目前僅規劃單線雙向車道且因位於海岸山脈東側沿途還有多處大彎道，極易發生事故。

▲▼花蓮鳳林警方交通大執法，針對酒駕、超速、違規超車等重大違規加強執法取締。（圖／鳳林警分局提供，下同）

經統計今年1至6月各類交通事故，共計發生64件，造成2人死亡、33人受傷及嚴重財產損失；分析事故肇因以酒後駕車、超速行駛、違規超車等為涉及執法作為肇事因素；未涉及執法作為則以未注意車前狀況、未保持安全距離（間隔）、疲勞駕駛、車輛機械操作不當自撞（牆壁、水溝、道路標誌、橋墩）等為肇事因素。

▲▼花蓮鳳林警方交通大執法，針對酒駕、超速、違規超車等重大違規加強執法取締。（圖／鳳林警分局提供，下同）

為減少事故發生，維護民眾生命財產安全，分局長簡龍宏特別責成該分局交通組，依統計資料對於易生事故之違規項目，配合易肇事時段、地點分析資料，規劃以防制事故發生為核心目的之交通大執法專案勤務，針對涉及執法作為之酒後駕車、超速行駛、違規超車、未繫安全帶、未戴安全帽等重點違規項目加強執法取締，以保障用路人生命、身體、財產之安全。

▲▼花蓮鳳林警方交通大執法，針對酒駕、超速、違規超車等重大違規加強執法取締。（圖／鳳林警分局提供，下同）

鳳林分局長簡龍宏表示，除台11線外，台9線鳳林鎮、光復鄉及瑞穗鄉等鄉鎮市區道路，駕車行駛若未注意車前狀況或行經路口未減速禮讓亦常為肇事主因。將不定時規劃勤務，加強重大違規取締，同時配合持續的交通安全宣導，希望能導正駕駛人安全用路觀念，養成守法習慣，期能有效防制交通事故發生。
 

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／最小MIS-C！　1歲男童染疫近1個月「突連燒3天」
快訊／本土44379「各縣市分佈曝」　台中6397最多
快訊／今增103例死亡！本土+44379「病例數回升」
LIVE／Novavax到貨時程　指揮中心最新說明
人妻斷片遭尪好友性侵　全裸驚醒：怎麼都大便
快訊／台中滷肉飯店命案　主嫌藏匿墾丁民宿！警逮4人歸案
快訊／美劇女星溺斃身亡！　演經典犯罪影集爆紅
23歲重機網紅翹孤輪慘死　網見炫技片嘆：真的危險
具俊曄曬周杰倫世紀合照！　和大S「激烈1舉動」全場閃瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東區大媽專吃霸王餐！串燒店狂點3410元…小黃車資也賴帳

台南女童買麥當勞排隊　下秒突昏迷倒地！畫面曝光嚇壞網

南投「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的「波霸鮮奶」不賣了

快訊／台中滷肉飯店命案　主嫌藏匿墾丁民宿！警逮4人歸案

撞傷準新娘「6移工竟是黑工集團」　怕曝光才逃...3雇主也送辦　

遭尪好友性侵　斷片人妻全裸驚醒：怎麼都大便...他嘴硬：不亢奮

停業護理之家半夜燈火通明　非殭屍復活...是賭客在拚輸贏

半年奪2命釀33傷！花蓮台11線交通大執法 　3大違規是取締重點

網愛尻槍遭側錄恐嚇　揪出名律師賣1萬5千支門號涉詐欺

車衝園區卡邊坡「完美平衡」駕駛人間蒸發　無照怕挨罰...先溜

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

東區大媽專吃霸王餐！串燒店狂點3410元…小黃車資也賴帳

台南女童買麥當勞排隊　下秒突昏迷倒地！畫面曝光嚇壞網

南投「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的「波霸鮮奶」不賣了

快訊／台中滷肉飯店命案　主嫌藏匿墾丁民宿！警逮4人歸案

撞傷準新娘「6移工竟是黑工集團」　怕曝光才逃...3雇主也送辦　

遭尪好友性侵　斷片人妻全裸驚醒：怎麼都大便...他嘴硬：不亢奮

停業護理之家半夜燈火通明　非殭屍復活...是賭客在拚輸贏

半年奪2命釀33傷！花蓮台11線交通大執法 　3大違規是取締重點

網愛尻槍遭側錄恐嚇　揪出名律師賣1萬5千支門號涉詐欺

車衝園區卡邊坡「完美平衡」駕駛人間蒸發　無照怕挨罰...先溜

死亡+103！最年輕30多歲男性　打過3劑疫苗有多重慢性病

情斷6年女友！　曹佑寧吐「分手」真實心聲　

到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打

快訊／最小MIS-C！ 1歲男童染疫近1個月「突連燒3天」　已累積15案

批漲電價「劫富又劫貧」　詹為元：蔡政府對人民痛苦無感

東區大媽專吃霸王餐！串燒店狂點3410元…小黃車資也賴帳

快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

快訊／今增103例死亡！本土+44379「病例數再回升」

台南女童買麥當勞排隊　下秒突昏迷倒地！畫面曝光嚇壞網

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

人夫愛上唎酒師　秒認「我在追她」

無照女騎士左切！遭後方機車一撞…腿骨粉碎

人夫同居女同事　瞎扯3千元「分租雅房」

「陽明醫哥」外遇護理師　嗆妻自生自滅

台北董事長遭押逼簽1.5億本票　竟是律師下指導棋

關陽台躺屎尿堆凌虐　桃園夫妻打死失智父

獨／直播時遭嗆爆　鄧佳華按鈴告謝和弦

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

桃園好市多濺血！背心男口罩未戴好被糾正竟揮刀

即／萬丹泥火山又噴了！泥漿翻滾濺半人高

花6位數標車牌遭冒用　警回應讓他氣炸

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

無照婦鬼切衝出　直行騎士煞不住撞碎她左腳

更多熱門

相關新聞

重機網紅翹孤輪慘死　網見炫技片狂搖頭

重機網紅翹孤輪慘死　網見炫技片狂搖頭

閻姓網紅25日騎著重機YAMAHA R1，在路上高速「翹孤輪」，落地時重心不穩，高速撞擊路邊的重機後再撞樹，當場失去呼吸心跳。而他生前就經常在IG曬重機，分享壓車、炫技影片，就有網友轉發一段閻男翹孤輪的畫面，勸世道「希望不要再有孤輪的舉動發生了」。

她25天收2張罰單　背景相同揪出貓膩

她25天收2張罰單　背景相同揪出貓膩

這幾年　我們學到了些什麼？

這幾年　我們學到了些什麼？

台11線逆超遊覽車　撞死對向女騎士影片曝

台11線逆超遊覽車　撞死對向女騎士影片曝

花蓮台11線死亡車禍！男超車不慎撞死對向女騎士

花蓮台11線死亡車禍！男超車不慎撞死對向女騎士

關鍵字：

事故台11線交通大執法違規取締重點

讀者迴響

熱門新聞

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面