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迷你加油站一天5小時「限機車加95」　當地人曝原因超貼心

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前開車外出，無意間在苗栗縣三義鄉看到一間迷你加油站，每天營業時間只有5個小時，而且僅限機車95加油，讓他忍不住半開玩笑表示，「當你油已到底，好不容易終於找到一間加油站時……。」文章公開後吸引網友留言熱議，很快就有當地人給出解答，其實是因為原本的加油站正在整修，另一間加油站比較靠近交流道，擔心長輩騎過去會發生危險，才設置這個簡易站，背後原因超級貼心。

三義迷你加油站。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO發現一間迷你加油站。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，表示日前開車外出看到一間迷你加油站，覺得很可愛，於是順手拍下來和大家分享，「當你油已到底，好不容易終於找到一間加油站時……。」而在附上的照片中，只見這個迷你加油站旁邊豎立一個告示牌，標明營業時間為週一至週五的上午7點至中午12點，而且僅限機車95加油。

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文章公開之後，吸引不少網友留言稱讚真的可愛，還有人想去當地朝聖，「這也太迷你了吧」、「認真嗎？好可愛」、「我只覺得加油員很可愛」、「上次經過覺得很酷」、「高雄以前也有，專門給機車加油的」、「嘉義市忠孝路也有一間迷你加油站，在文化中心對面，但現在已經拆除了」。

這篇文章還引來不少當地人留言解答，會設置這間迷你加油站背後原因其實很貼心，由於原本的加油站在整修，如果要加油就得去另外一間靠近交流道的，長輩騎過去比較危險，經過居民反映，最後決定設置這個簡易站，並特地在裡面停放一台95的油罐車，供機車族使用，等到管線汰換完成就會恢復正常營運。

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