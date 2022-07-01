出遊散心卻遭同袍摸胸！空軍女兵翻臉怒告　他慘噴錢換緩刑

▲空軍女兵小琳因心情不好而與同梯男士兵出遊，不料竟遭對方狼爪摸胸，她向單位提出申訴並提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台南報導

一名現役空軍士兵見同中隊一名女兵小琳（化名）心情不佳，約她到雲林喝咖啡、台南關子嶺出遊散心，後來他表示開車太累就進入旅館休息，並趁小琳在床上睡著時對她揉胸、摸下體。小琳驚醒拒絕後心有不甘，向單位提出申訴並報警。台南地院審理時雙方以20萬達成和解，依乘機猥褻罪處士兵6個月徒刑，予緩刑2年，仍可上訴。

判決書指出，正在空軍服役的士兵因為同中隊的女兵小琳表示心情不好，於2021年8月26日晚上開車載她到雲林古坑餐廳用餐，再提議到台南關仔嶺散心，他趁小琳身體不適在車內睡著後，驅車前往一間溫泉旅館開房。

男子向小琳表示因為長途開車太累需要休息，小琳不疑有他也跟著進房，隨後就在床上熟睡，男子見有機可趁，偷偷躺在小琳身邊，伸手揉捏她的胸部，小琳感受到後翻身試圖阻止，但男子還繼續往下想摸小琳下體，小琳大動作將他推開，他才停止猥褻動作。

事後小琳不甘受辱，向所屬單位提出申訴後報警究辦，男子對於犯行坦承不諱。台南地院認為男子年輕血氣方剛、未思克制性慾衝動，趁小琳身體不適、擅自對她為猥褻之行為，念在無前科，且審理過程中男子已盡力彌補損害，並支付20萬元以求獲得小琳諒解，依乘機猥褻罪處有期徒刑6個月，如易科罰金以1千折算1日，緩刑2年，期間付保護管束。