男客裝醉襲臀全都錄　見女店長身材姣好伸鹹豬手連摸三次　

記者魏有德／綜合報導

深圳一名男子26日在餐飲店內見女店長身材姣好，藉酒意三次觸摸女店長臀部。女店長一開始以為顧客不是故意碰到的，直至第三次才忍無可忍，出聲斥責該猥褻男。不過，男子友人以喝最為藉口，連到丟沒有便藉故離開，女店長因擔心對方報復而忍氣吞聲，事件過程都被店內監視器錄下。

▲女店長被猥褻男三伸鹹豬手襲臀。（圖／翻攝猛瑪視頻，下同）

《猛瑪新聞》報導，事發後，女店長考慮店鋪仍在營業，因此選擇沒有報警。網上的視頻（影片）傳播開來後，深圳南山區蛇口派出所主動聯繫了陳女士，派出所讓她去做了筆錄，著手處理此事。

店內監視器畫面顯示，一名身著黑衣、身材壯碩的男子從廁所走出來後，見到女店長站在櫃檯邊，右手便直接朝女店長的臀部摸一把，氣得女店長追上去，在店門口怒嗆，「你有意思嗎？你摸我三次了你知道嗎？」而黑衣男子則是一副喝醉的樣子，身子還往後倒了一下。

女店長表示，男子第一次是在廁所（附近）伸出鹹豬手，第二次被擋到了，「起初以為他不是故意的，第二次我意識到他是故意的了，我還跟我男朋友說，我就躲著他。後來他們那桌起身走了，我在冰箱的位置，準備上菜，沒想到又來了一次。」

女店長強調，事發時不想把事情鬧大，不想影響到店的生意、影響到別的客人，「沒想到他走的時候還那樣，我就不能忍了，就指責他。」