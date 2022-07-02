「青春專案」啟動！警加強臨檢舞廳酒店　小姐辣腿排排站

記者邱中岳／台北報導

隨著暑假正式來臨，為免青少年在此段時間涉足不當場所，北市中山分局也正式啟動「青春專案」，於1日晚間11時許針對轄區內各大聲色場所，加強進行臨檢，除避免青少年涉足外，也同時嚇阻有心人事滋事。

▲中山分局啟動「青春專案」，針對轄區內聲色場所加強臨檢取締。（圖／記者邱中岳翻攝）



中山分局指出，為確保暑期青少年安全活動空間，分局將自7月1日零時起至8月31日24時許，啟動為期62天的「青春專案」，針對轄區內少年容易聚集及易違法違規的場所進行臨檢，同時結合打詐、緝毒、掃黑及選舉維安等專案，以防制青少年染毒。

▲▼中山分局啟動「青春專案」，針對轄區內聲色場所加強臨檢取締。（圖／記者邱中岳翻攝）



而此次專案中的五大主軸分別為：

一、防制少年接觸新興毒品。

二、防制少年參與詐欺集團或擔任車手。

三、避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布。

四、防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博。

五、少年深夜留連不當場所等偏差行為。

此外，中山分局也將針對「反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交」等進行宣導，同時加強預防少年犯罪之網路宣導，宣導媒介擴及少年常用之網路工具如部落格、臉書等，以宏宣導效益。

中山分局強調，青春專案的啟動主要是為防範少年流連網咖、舞廳等聲色不良場所，加強防處少年偏差行為，同時也呼籲業者和社會大眾共同關心少年安全問題，對於妨害身心健康場所，必將嚴格查察取締，依法移請相關主管機關裁罰，絕不容許業者僥倖違法，並請家長嚴加管教約束子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。