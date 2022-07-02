老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

▲謝天福拿出信封，上面詳細記載著每位乾女兒認養和離開的日期。 （圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

媒體式微的年代，《鏡週刊》邁入300期了。自2016年10月5日創刊，我們關懷公理與正義，希冀報導能像一面鏡子，清楚反映人間百態，其中，越南移工阮國非、石木欽案及銀行員之死事件調查、人權律師王全璋等報導獲卓越新聞獎，Deepfake事件調查報導日前更獲得「亞洲普立茲獎」SOPA「卓越調查報導獎」銀獎，斐然成績要感謝每一個受訪者慷慨無私分享。

在300期特別專題，我們回訪6位受訪者，看看他們的後來怎麼了。變性人鍾玲故事見刊後，有電影導演來詢問，她滿心期待著人生被改編成電影。開了一輩子情趣用品店的阿嬤，關店後過著恬靜的農村生活。老翁謝天福賣祖產，報上刊登廣告徵求乾女兒陪伴掃祖墳，收了3個乾女兒，每人給100坪土地，3年後卻孑然一身。雲林夜市捐棺人，報導刊登後，5年內捐款總額累計已達2億元。彭文正因蔡英文論文官司，由台大教授變成通緝犯，避走美國。特技演員陳竹音因為姊姊冤死真相不明，黯然心碎，前往對岸追尋中國夢…他們的人生沒有因為雜誌過期就結束了，後來的他們，每個人都很勇敢，每個人都在為自己努力地活著，雖然有起有落，但只要他們的故事還在，我們的報導也都在。

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簡介

見刊時70歲，退休人士，專訪報導〈我要女兒18個：老翁登報徵乾女兒事件〉刊載於本刊119期（2019年1月）

3年前，老翁謝天福登報徵求「吃素乖巧乾女兒」，他因賣祖產致富，認為是祖先庇佑，堅持每月到台北掃墓，又氣兒女不奉養他，也不陪掃墓，餘生心願是徵得乾女兒，把土地留給她們，在他死後繼續替他掃墓。

▲3年前，謝天福到台北掃墓時，夜宿台北101附近公園。

過戶百坪 兩女就散了

3年過去了，我們約在苗栗火車站附近碰面。他騎機車赴約，一樣耳聰目明，身體健康，穿著白襯衫、牛仔褲、黑皮鞋，襯衫必定送洗熨燙。他說當年報導刊出後，家人打電話罵他，但他不以為意，千挑萬選收了3個乾女兒，她們陪他掃墓、出遊。問他開心嗎？他馬上點頭，「開心啊！有人陪當然很開心，但最主要的心願，以後我死了，有人代替我繼續幫祖先掃墓。」

他細數：「台北朱小姐最多，陪我去掃墓20幾次。每次去拜拜，她會買一大堆餅乾、罐頭，叫我拿回去吃，掃完墓還主動問我：『謝爸，下次什麼時候再來？』」乾女兒稱呼他老爸、謝爸爸，他也親暱稱對方「女兒」。

2019年11月，女兒陪他掃完墓後，他返回苗栗的路上出了車禍，人沒受傷，倒是心中升起深深的不安全感，「我覺得人生無常，為了表示誠意，我決定給她們每人100坪土地，萬一有一天我出事，她們不會白跟我。」他打算認18個乾女兒，1,800坪土地均分後每人100坪，他說市價約100萬元。

他拿出信封，一一唸出土地過戶的日期，但2個月後，台北朱小姐來電表明要退出，「我問她為什麼？她不肯講。」高雄蔡小姐也漸漸疏遠，「她離開多久你知道嗎？157天了。我叫她去苗栗山上掃地，她說太遠、沒有時間，我就沒再跟她聯絡，我在生她的氣，她也沒跟我聯絡。」乾女兒剩一個台中穆小姐，但不曾陪他去台北掃墓過。

▲3年前，我們採訪乾女兒之一的穆小姐（左），她是目前僅存的乾女兒。

夜宿衣櫃 還想再收女

他再次登報徵乾女兒，「一天有十幾通電話打來應徵，有一個會通靈，我把事情講給她聽，她說這是因果，說不定上輩子我欠她們，這輩子要還。所以我沒怨恨她們，緣分盡了。」他無奈，又振奮起來，說自己個性不服輸、愈挫愈勇，「現在我學聰明了，要100坪土地，要跟我去我祖父那拿香發誓，妳敢嗎？敢動不動就離開我嗎？」那次登報，他沒收到乾女兒，期待又落空。他直直看著記者，誇記者細皮嫩肉、笑起來很好看，語氣滿是盼望，「我想收妳做乾女兒，妳考慮看看。」

還是太寂寞。他說世界太可怕，人心險惡，打算以後搬到山上。他最近在路邊看到被丟棄的衣櫃，便叫貨車運到山上，「晚上躺在裡面睡覺，我才發現好安靜。」關在衣櫃裡，那不是很像棺材嗎？他遲疑一下：「不會啊！造型不像棺材。門關起來，不然下雨怎麼辦？」他沒朋友、沒跟家人聯絡，沒智慧型手機，也從不上網，一個人的日子寂寞孤涼。73歲了，他憂慮不知能再活多久，夜裡躺在寧靜的衣櫃中，時間滴答作響，18個名額已用掉3個，還有15次機會，未來充滿希望，也可能險阻。



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