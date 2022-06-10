全聯遇「傳說級生菜」！她見超殺優惠秒出手　婆媽哭了：從沒碰過

▲不少婆媽都喜歡逛全聯。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

全聯福利中心商品物美價廉，不時還會推出限定商品，吸引許多婆婆媽媽搶購。一名女網友表示，自己去逛全聯的時候，意外發現「傳說級蔬菜」在特價，馬上買了一包回家吃，也曬出大快朵頤的照片。讓不少人看到後相當羨慕，說「好幸運，我都沒碰到過！」

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近去逛全聯的時候，第一次碰到傳說中的韓國芝麻葉，驚喜的是剛好特價59元，隨即放進購物籃內買回家。她也分享自己的吃法，將烤好的豬五花放在芝麻葉上，再配上泡菜和韓式烤肉醬，經典滋味讓她相當陶醉，直說「療癒身、心、靈」。

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▲原PO在全聯剛好看到在特價的芝麻葉。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

不少網友看到PO文後，紛紛表示「好幸運，我去全聯都看不到」、「去韓國吃烤肉真的要這樣一起配才對味啊」、「我也曾經跑好幾間找它，始終找不到它」、「我會買好市多的韓式燒烤牛肉搭配芝麻葉，超好吃的」、「剛剛買原價99元的路過」、「芝麻葉真的神難買又貴！每次去韓國真的都要吃個夠本」、「好幸運！我也好想吃芝麻葉包泡菜五花肉」、「我們家這裡都沒出現過」。

但韓國芝麻葉有特殊的香氣，不是每個人都能夠接受，「芝麻葉真的不是每個人都喜歡，它有一個味道，上次包了泡菜+燒肉，味道不合口，冰箱還剩下好幾片」、「芝麻葉的香氣太猛烈，我個人比較難再回購」、「芝麻葉我看成紫蘇葉，買了2包，回家才發現買錯～芝麻葉味道我不行，我愛紫蘇葉」、「那個芝麻葉，吃起來味道我會怕」。