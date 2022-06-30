　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推「圈團+1」線上團購！員工當團主加薪3%　高CP好物秒殺

▲▼全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務。（圖／全聯提供）

▲全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主，幫自己增加第二收入，目前已吸引超過3500位員工加入「團媽」行列！開團成功的團主，平均幫自己增加收入約3%左右，其中數名團媽圈粉魅力無敵，成功開團次數破百，團團秒殺，消費者也能買到高CP美食好物，達到三贏局面。

全聯PX Pay「圈團+1」的商品包括人氣爆棚的零食、冷凍食品，3C或日用品等，通通都能買到賺到，像是網購暢銷品扒扒飯-雙椒醬/泰椒醬、大師兄銷魂麻辣甜不辣脆片、周氏極品蝦捲，還有珍奇比手臂大的魷魚、膠質滿滿的土雞腳踝等，目前都在圈團熱銷中。

PX Pay「圈團+1」服務正式於在7月8日公開，將再次推出每回一上架就秒殺的「綠野農莊-世大運鹹酥雞」；另獨家新上市的五星級飯店「君悅牛肉麵」，共有川味紅燒牛肉麵、慢韻清燉牛肉麵兩種口味；還有「協發行催淚皮蛋辣椒」、「屏東頂級金煌芒果」、「綠手指幼兒滋潤防曬乳氣墊粉撲」、「Hoppi嬰兒純水濕紙巾」、「MATRIC強力對流循環扇」等高CP值好物。

▲▼全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務。（圖／全聯提供）

▲全聯門市一線員工只要簡單以「圈團+1」3步驟，就能幫自己開創第二事業。（圖／全聯提供）

全聯門市一線員工只要簡單以「圈團+1」3步驟，就能幫自己開創第二事業。在全聯服務超過20年的嘉義朴子四維門市店副理陳凱菱說，她平時興趣就是看直播購物，得知公司推出圈團時，便和夥伴們一起組社群開團，才短短幾天就衝出佳績，也鼓舞了其他同仁加入，同樣商品常常開了一團不夠又再開另一團，反應越來越好。

陳凱菱表示，除了在社群內推廣商品外，平時也會加入一些可愛貼圖跟圈粉互動增加親切感，甚至會將商品做成看板放在結帳櫃檯旁，並附上社群QR Code，讓客人可以看到商品的真實樣貌，有時再搭配店員介紹或拍照展示，逐步加深圈粉們好感度，果然在她默默培養下，讓下單情況越來越熱烈，許多圈粉因該店團隊服務好，還會邀約朋友一起加入圈團。

全聯PX Pay會員目前已突破800萬，月活躍會員數及每日流量皆相當驚人，陳凱菱認為，流量如同來店人數，在PX Pay高流量加持下，「圈團+1」團購服務優勢眾多，消費者可以用優惠的價格購買門市未上架商品外，還能獲得額外的福利點數。

▲PX Pay「圈團+1」服務正式於在7月8日公開。（圖／全聯提供）

▲PX Pay「圈團+1」服務正式於在7月8日公開。（圖／全聯提供）

另圈團開檔前，都會釋出多項商品，讓員工自行選擇優勢商品圈團販售，開團成功就會有分潤獎金與加碼獎金，除了實際的獎金，陳凱菱說，「開團至今覺得最大的收穫是成就感和樂趣，從中學習到很多。」

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
獨／「恩恩案」追蹤！全台救護出勤大調查　僅8縣市達標
艾利颱風最快明白天生成！預測路徑曝　彭啟明示警這件事
疾管署提升猴痘旅遊警示！44國列第二級「避去這類密切接觸風險
快訊／新北民宅突竄火！1男「吸入大量廢氣」緊急送醫
5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」　老婆認了...綠
快訊／陳柏惟退出台灣基進　「那美好的一仗已經打過」
快訊／雷雨彈開轟2縣市！警戒區出爐　慎防雷擊+9級以上強陣風
國5閘道口管制！BMW大媽下車「移三角錐」插隊　網怒：沒水準
謝龍介母親過世　採樹葬回歸自然：媽，我們永遠愛您

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

悠夏生活油畫聯展　石碇森活園區現藝術美食饗宴

全聯推「圈團+1」線上團購！員工當團主加薪3%　高CP好物秒殺

1周下單74次珍奶！外送最夯「台味」大公開　這炸物每24秒就有人點

「⼿」護防疫最前線　統領PLUS傳愛為醫護

陳其邁、陳吉仲同台東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼5000尾搶光

【廣編】金士頓打造資安防禦力　推出IronKey外接式加密SSD與USB隨身碟

【廣編】盛香珍新品7-11搶先上架　Energy Time機能凍飲飽足感最佳替代方案

泰國Cosplay神人「扮成炸雞」！網驚：業配竟然接到台灣來了

只要一杯！減重界權威醫師助全台減重20萬公斤！

淋辣椒螃蟹醬+美乃滋！南洋風「新加坡辣醬唐揚雞」限量開吃了

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

悠夏生活油畫聯展　石碇森活園區現藝術美食饗宴

全聯推「圈團+1」線上團購！員工當團主加薪3%　高CP好物秒殺

1周下單74次珍奶！外送最夯「台味」大公開　這炸物每24秒就有人點

「⼿」護防疫最前線　統領PLUS傳愛為醫護

陳其邁、陳吉仲同台東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼5000尾搶光

【廣編】金士頓打造資安防禦力　推出IronKey外接式加密SSD與USB隨身碟

【廣編】盛香珍新品7-11搶先上架　Energy Time機能凍飲飽足感最佳替代方案

泰國Cosplay神人「扮成炸雞」！網驚：業配竟然接到台灣來了

只要一杯！減重界權威醫師助全台減重20萬公斤！

淋辣椒螃蟹醬+美乃滋！南洋風「新加坡辣醬唐揚雞」限量開吃了

明天開始漲電價！台電：97%用戶不受影響

倒車沒看見！阿公直接碾斃1歲孫女　崩潰撫屍痛哭

超越台積電！南韓三星電子宣布「量產」3奈米晶片　可節省45%電力

明星賽中華隊擠下林承飛　張政禹內心有國手夢

新垣結衣現在「最想來台灣」：超想吃這個！　台網友驚：無法接受

《浪姐3》女星離婚3年再認愛！　「男方身分曝光」網驚：含淚祝福

王子維惜遭中國陸光祖直落二　無緣前進大馬公開賽男單8強　

林志穎2200萬法拉利曝光！　3大超狂「車內禁忌」連牛仔褲都不能穿

12星座「7月首週」運勢！摩羯正視挑戰、金牛面對家裡混亂

85歲捏麵人師傅鄭添利走失　家屬急請警民協尋

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

江宏恩分享減重秘訣：連睡覺都在瘦

泰Cosplay神人扮炸雞！網驚：超強業配

只要一杯！減重界權威醫師助全台減重20萬公斤

南洋風「新加坡辣醬唐揚雞」開吃了

長榮「飛機餐」超商就能吃到！

Sony BRAVIA XR OLED　全系列台灣售價發布

「不愛喝水的原因」竟是水不夠好喝？

台人最愛外送「10大台味」公開！

婆婆狂唸超崩潰　小姑救援卻歪樓

超療癒「咖波的香香雞寶盒」來了！

超Q「寶可夢仙草奶凍」超商限定吃

毛孩星戰全裝備萌到犯規！家樂福會員集章換購限量開搶

超人氣銅鑼燒冰淇淋連4天買1送1

陳其邁、陳吉仲東森賣龍虎斑　賣光5000尾

更多熱門

相關新聞

全聯霸氣認購500噸石斑！董座保證：不會崩盤

全聯霸氣認購500噸石斑！董座保證：不會崩盤

中國大陸突禁我國石斑魚進口，農委會也宣布將透過內銷、外銷及加工等面向因應，今（22）日全聯福利中心董事長林敏雄更承諾，將認購漁民500公噸石斑魚，如此一來「就不會崩盤了！」他表示，全聯作為本土最大超市，當農民有難一定出來挺到底，「國家有難嘛！主要是挺農民」。而農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌今也親自到場感謝。

逛全聯遇「神級生菜」超殺特價　婆媽羨慕

逛全聯遇「神級生菜」超殺特價　婆媽羨慕

全聯小編超神！一句話「識破16都市傳說」

全聯小編超神！一句話「識破16都市傳說」

全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」周邊

全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」周邊

全聯再出擊！　傳月砸百萬租高雄原大魯閣千坪打擊場

全聯再出擊！　傳月砸百萬租高雄原大魯閣千坪打擊場

關鍵字：

全聯

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面