全聯推「圈團+1」線上團購！員工當團主加薪3%　高CP好物秒殺

▲全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主，幫自己增加第二收入，目前已吸引超過3500位員工加入「團媽」行列！開團成功的團主，平均幫自己增加收入約3%左右，其中數名團媽圈粉魅力無敵，成功開團次數破百，團團秒殺，消費者也能買到高CP美食好物，達到三贏局面。

全聯PX Pay「圈團+1」的商品包括人氣爆棚的零食、冷凍食品，3C或日用品等，通通都能買到賺到，像是網購暢銷品扒扒飯-雙椒醬/泰椒醬、大師兄銷魂麻辣甜不辣脆片、周氏極品蝦捲，還有珍奇比手臂大的魷魚、膠質滿滿的土雞腳踝等，目前都在圈團熱銷中。

PX Pay「圈團+1」服務正式於在7月8日公開，將再次推出每回一上架就秒殺的「綠野農莊-世大運鹹酥雞」；另獨家新上市的五星級飯店「君悅牛肉麵」，共有川味紅燒牛肉麵、慢韻清燉牛肉麵兩種口味；還有「協發行催淚皮蛋辣椒」、「屏東頂級金煌芒果」、「綠手指幼兒滋潤防曬乳氣墊粉撲」、「Hoppi嬰兒純水濕紙巾」、「MATRIC強力對流循環扇」等高CP值好物。

▲全聯門市一線員工只要簡單以「圈團+1」3步驟，就能幫自己開創第二事業。（圖／全聯提供）

全聯門市一線員工只要簡單以「圈團+1」3步驟，就能幫自己開創第二事業。在全聯服務超過20年的嘉義朴子四維門市店副理陳凱菱說，她平時興趣就是看直播購物，得知公司推出圈團時，便和夥伴們一起組社群開團，才短短幾天就衝出佳績，也鼓舞了其他同仁加入，同樣商品常常開了一團不夠又再開另一團，反應越來越好。

陳凱菱表示，除了在社群內推廣商品外，平時也會加入一些可愛貼圖跟圈粉互動增加親切感，甚至會將商品做成看板放在結帳櫃檯旁，並附上社群QR Code，讓客人可以看到商品的真實樣貌，有時再搭配店員介紹或拍照展示，逐步加深圈粉們好感度，果然在她默默培養下，讓下單情況越來越熱烈，許多圈粉因該店團隊服務好，還會邀約朋友一起加入圈團。

全聯PX Pay會員目前已突破800萬，月活躍會員數及每日流量皆相當驚人，陳凱菱認為，流量如同來店人數，在PX Pay高流量加持下，「圈團+1」團購服務優勢眾多，消費者可以用優惠的價格購買門市未上架商品外，還能獲得額外的福利點數。

▲PX Pay「圈團+1」服務正式於在7月8日公開。（圖／全聯提供）

另圈團開檔前，都會釋出多項商品，讓員工自行選擇優勢商品圈團販售，開團成功就會有分潤獎金與加碼獎金，除了實際的獎金，陳凱菱說，「開團至今覺得最大的收穫是成就感和樂趣，從中學習到很多。」