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英國國家肖像藝廊《時代的臉孔》展　奇美博8月27日登場

▲奇美博物館將於8月27日引進重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美博物館將於8月27日引進重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從一個人的肖像可以看見什麼？獨特的氣質、外在的裝扮、眼神或嘴角流露的情緒、甚或更多耐人尋味的故事！奇美博物館將於8月27日引進重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》。

此巡迴展的陣容為「英國國家肖像藝廊」160多年來的第一次，大批從未離開英國的國寶級肖像作品第一次在海外亮相，稀珍程度被譽為「一生僅有一次遇上的機會」！此展將帶領台灣民眾跨越500年、走向西方的大不列顛，飽覽百位名人的經典臉孔與精采人生。

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奇美博物館繼向英國V&A借展獲得熱烈迴響後，今年再度不惜重金，首度與英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）合作，推出超級大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture)，作為博物館30週年的特別獻禮。

成立於1856年的英國國家肖像藝廊，是英國歷史悠久且極具特色的重要館所，不但是全球首座肖像博物館，更是世界最大的肖像蒐藏機構之一，總計有逾21.5萬件藏品，收藏16世紀至今影響英國與世界的人物肖像，堪稱英國歷史文化的重要縮影。該館開館160多年來從未讓大批國寶級作品離開英國本土，近年因進行《鼓舞人心計畫》（Inspiring People project）而閉館整修至2023年，鎮館藏品才得以進行史上第一次世界巡迴。對這個史無前例的巡迴，該館館長庫里南博士（Dr. Nicholas Cullinan）表示：「一生僅有一次遇上的機會！」

本展集結來自英國國家肖像藝廊眾多稀珍作品，就連1856年創館時的第一幅收藏〈莎士比亞〉皆會登台亮相，該作很可能是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作，後代許多莎翁肖像皆參考此畫而來。而在教科書上必讀的偉大科學家如達爾文、牛頓等，也將在展覽中與民眾相見，兩位科學家都因提出震撼世界的理論而聲名大噪，因而有大量的肖像畫需求。

▲奇美博物館將於8月27日引進重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝）

此外，英國王室亦是展覽重點，包括登基70年的英國女王伊麗莎白二世、令人懷念的黛安娜王妃、廣受愛戴的劍橋公爵夫人凱特等皆在展出之列。其中，伊麗莎白二世的作品更是女王拍攝逾萬張才製成3D立體效果的「全像攝影」（Holography）。

其他還有撼動世界的政治人物如邱吉爾、柴契爾夫人、曼德拉；流行音樂重量級巨星如披頭四、艾美．懷絲、大衛．鮑伊、紅髮艾德；紅極一時的知名影星如葛麗泰．嘉寶、奧黛莉．赫本；更有足球金童貝克漢、時尚教母安娜．溫圖、www發明人提姆．伯納斯-李等許多名人肖像。除了來自英國國家肖像藝廊的75件作品，館方也精選與英國相關的肖像作品14件，總計共有近90件展品、百位肖像人物，邀請大家一同飽覽這群跨越500年、叱咤各領域的名人臉孔與生命歷程，看見他們如何發揮力量影響英國、豐富世界。

奇美博物館館長許家彰表示，本館作為一個認識世界文化歷史的平台，儘管疫情干擾仍排除萬難引進國際大展，希望讓民眾不用出國就能在台灣體驗世界一流的展覽；此次大展僅會在台灣展出一次，歡迎民眾把握難得的機會來奇美博物館看展，感受這些名人的不凡身影與生命價值，進而獲得感動與啟發。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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