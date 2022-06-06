係金A！奇美醫學中心徵專責病房照護員　月薪上看150K

▲奇美醫院專責病房照護人力，因需長期穿隔離衣操作，工作比起一般病房工作負荷更吃重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部為因應確診人數增加，照護護理人力吃緊，負荷增加，啟動專責病房Skill-Mixed照護模式，由醫院現有制度，安排完成訓練的照護輔佐人力納入專責病房團隊，以照護工作分級，協助護理師提供餵食、翻身、更衣等照顧工作，一天8小時，1天5千元津貼。

奇美醫學中心指出，該院配合衛福部專責病房Skill-Mixed照護模式，由奇美醫學中心配合的看護公司（群富旺、慈惠），依照目前專責病房數量需徵28位照服員，目前已徵16位意願者，還有12個名額，但仍須完成相關訓練後，才能加入專責病房團隊，以照護工作分級，提供協助餵食、翻身、更衣等照顧工作。奇美醫學中心目前一般專責病房171床，重症專責病房22床，總共193床。

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奇美醫學中心強調，8小時5千元係由衛福部提供的專責病房照護津貼，並非醫院支付，每家醫院如何執行這個照護模式都不相同，奇美醫學中心的作法是，由配合的看護公司來提供專責病房照服員，津貼統一由衛福部提供。

據了解，專責病房照護人力，因需長期穿隔離衣操作，工作比起一般病房工作負荷更吃重，相關看護機構，因應衛福部Skill-Mixed照護模式，徵求專責病房照服員，開出1天工作12小時，日薪7500元，8小時日薪5000元，每月可領22萬5千元，還傳出每月可領超過25萬元價碼，徵才公告引發網友熱烈討論。