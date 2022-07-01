妹子不喝奶！5系列手搖飲「加珍珠超搭」曝光　網讚：簡直鬼扯好喝

▲國人超愛喝手搖飲。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾即日起，自備飲料杯到飲料店、便利商店、速食店和超級市場4類連鎖業者在時，可享有5元折扣。說到手搖飲，一名女網友好奇拋問，若手搖飲不能喝鮮奶系列，哪些茶類飲品最適合加珍珠呢？文章曝光後，引來一票神人分享，激推「5種系列」絕對必加珍珠，「簡直鬼扯好喝！」

一名女網友在Dcard表示，礙於體質關係不能喝奶類飲料，而又是波霸珍珠控的她，好奇大家推薦那些茶類飲品呢？原PO也實際列出私藏名單，如下：

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50嵐｜四季青珍波椰，微微

萬波｜金萱珍波粉，半微

麻古｜金萱雙Q，微微

▲波霸珍珠是手搖飲的靈魂配料！（圖／ETtoday資料照）



文章曝光後，釣出一票神人分享，「醋類加珍珠蠻好喝的」、「烏弄的冬瓜加波霸、圓石的復刻紅加珍珠」、「清心多多綠加波霸、蘋果醋加波霸、藍莓醋多多加波霸、迷客夏柳丁綠加波霸，或是百香雙Q果，不少飲料店都有類似款」、「清心蜜茶+椰果，意想不到的好喝」、「50嵐八冰綠+波霸超棒的」、「珍煮丹黑糖檸檬波霸」、「可不可春芽冷露加白玉，簡直鬼扯好喝」。

其中有手搖飲店員超狂直呼，「烏弄檸檬冬片，這個不用加料就已經很好喝（夏天清爽系），我珍珠吃膩的時候就會點這個；烏弄的紅茶也很搭珍珠，18紅玉或金萱紅，兩種紅茶喝起來也明顯不同；再推麻古的錫蘭紅茶+波霸，麻古的珍珠有蜂蜜味」、「之前在50嵐打過工，自己跟同事都超愛中杯冰淇淋青+波霸，一定要中杯跟把它凍個5分鐘在（再）喝，超讚」。

夏天炎熱就怕喝奶類太膩，總結以上來說，帶酸的飲品（檸檬、百香果、金桔梅子、柳橙類）最多人推薦嚐鮮，接著是紅茶綠茶、多多、冬瓜、蜂蜜系列都被認證超適合加珍珠。

▼一票網友激推，酸類飲品加珍珠，清爽又對味。（圖／翻攝Dcard）

