台灣芒果在澳門驗出新冠陽性！食藥署緊急回應：必要時進行檢驗

▲澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案無關）

記者洪巧藍／台北報導

澳門市政署公布訊息指台灣進口芒果進行新冠病毒核酸檢測陽性，已進行封存銷毀，相同來源產品暫緩輸入一週。我衛福部食品藥物管理署稍早緊急回應，並未收到澳門相關通知，如果經指揮中心評估有需要比照先前竹莢魚、白帶魚案件進行抽驗查核，食藥署會配合做檢驗動作。

中國大陸日前指台灣的竹莢魚、白帶魚外包裝驗出新冠病毒，暫停進口；澳門市政署6月30日發布一批由台灣進口的芒果樣本，29日晚間新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性。

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澳門官方稱，隨即啟動應急預案，將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，沒有流入市面。市政署亦對存放該批貨品的周邊環境進行徹底消毒，將曾接觸貨物的人員資料交衛生部門調查跟進。由即日起，市政署暫緩涉事廠商相同來源產品的入口一週。

食藥署公關郭旭棋今日回應，目前尚未接獲從澳門或者中國進行有關芒果的通知，所以包含其檢驗方法、採檢部位，甚至於比較關鍵由哪家廠商或者進口商負責都尚無消息。

郭旭棋也提到，衛福部秉持為國人健康把關，針對國內流通產品，自2019年底中國發布相關警訊，食藥署有在邊境針對輸入冷凍食品持續進行不定期抽查，包含消毒前、消毒後，內外包裝都進行採檢，總計有1200以上樣本都是陰性，顯示相關風險低。

另針對台灣白帶魚、竹莢魚外包裝被中國大陸驗出新冠病毒陽性，食藥署也採檢國內8件產品，內外包裝34支塗抹拭子檢體，檢驗新冠病毒核酸結果都是陰性。

郭旭棋表示，相關事件涉及實證科學資料與風險評估，如果疫情指揮中心評估有必要進一步確認，比方竹莢魚、白帶魚案件，進行相關指示，食藥署會配合做檢驗動作。