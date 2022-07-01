暈船神曲「建國路」MV曝光！男友視角全是感情　網友看哭了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中明道中學熱音社社長多多（林鼎源）於去年3月14日上傳失戀後的創作《走建國路回家但後座少ㄌ泥》，瞬間因豐富的情感及觸動人心的歌詞爆紅，連樂團「動力火車」都曾翻唱演出。事隔1年多，《走建國路回家但後座少ㄌ泥》於6月30日晚間推出正式MV，瞬間讓網友朝聖。

多多餘6月30日晚間在個人YouTube頻道推出《走建國路回家但後座少ㄌ泥》的正式版MV，並宣布歌曲將於7月1日正式在全台KTV上架。

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MV全程以男友視角紀錄跟女友相處的一切點滴，情侶在房間內的自然相處、歡笑，到出遊時的開心牽手等，對比傷心無法挽回的歌詞，呈現出了強烈的對比。

網友看完紛紛留言，「超喜歡！MV用這樣的方式真的很讚很有生活點點滴滴的畫面感」、「一年前的神曲！沒想到一年後出的MV太好看了吧」、「好喜歡這樣日常樸實的每個畫面 溫馨，（女主角好可愛，連女生也想要有的完美女友」、「坐等一年的建國路MV終於上了，看完真的粉紅泡泡滿滿，導演很用心的呈現建國路最初的純粹，運用甜蜜的畫面來包裝悲傷的歌曲真的很棒」、「記憶隨著這首歌全都慢慢的浮現起來了」。

據悉，《走建國路回家但後座少ㄌ泥》推出1年多，至今已累計649萬次觀看，動力火車在今年在KKBOX音樂風雲榜壓軸時cover演唱 。

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