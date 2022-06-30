「中國試圖摧毀台灣民主生活」　蔡英文：要深化了解威權操弄手段

▲民進黨主席蔡英文受邀於國際自由聯盟第63屆大會開幕致詞。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席蔡英文30日受邀於國際自由聯盟（Liberal International, LI）75週年暨第63屆大會開幕式上，透過預錄影片致詞時表示，近年來台灣面臨著來自中國日益上升的威脅，試圖摧毀台灣一直以來努力爭取的民主生活；她強調，台灣必須深化自己對威權操弄手段的了解，也必須加強夥伴關係和保衛彼此。

本次國際自由聯盟（Liberal International, LI）75週年暨第63屆大會，因受疫情影響，LI睽違三年首度舉行實體會議，於保加利亞首都索菲亞（Sofia）進行，民進黨由發言人暨國際部副主任謝佩芬代表出席。

謝佩芬表示，國際自由聯盟為全球擁抱自由主義的政黨所結合之國際政治組織，民進黨為參與LI的重要政黨之一，其他會員有加拿大執政黨自由黨（Liberal Party）、盧森堡執政黨民主黨（Demokratesch Partei）、德國執政聯盟之自由民主黨（Freie Demokratische Partei）等。

蔡英文在致詞中先緬懷已故的「泛歐自由黨派聯盟」（ALDE）主席漢斯・范巴倫（Hans Van Baalen），范巴倫主席曾多次訪問台灣，並於2016及2018年面會過蔡英文總統。另外，她也呼應本次LI大會主題「重建自由世界的秩序（Reconstructing a Liberal World Order）」表示，除了面對新冠疫情對全球人類和經濟的影響，大家也同時面對威權主義企圖滲透民主及侵犯人權，而台灣會正面回應挑戰，加強與國際社會的合作，共同努力捍衛民主自由的世界秩序。

蔡英文表示，對她以及台灣人民來說，漢斯不只是一位忠實的盟友和堅定的自由價值擁護者，同時也是一位可靠的朋友，我們曾一起並肩守護民主自由以及理想。

蔡英文指出，作為推動自由主義的指標人物，漢斯深化了台灣與歐盟之間的經濟以及外交關係，而為了延續他一生的志業，我們駐比利時代表處、台灣民主基金會和歐洲自由論壇（ELF）、泛歐自由黨派聯盟以及歐洲自由青年聯盟（LYMEC），共同合作發起了范巴倫獎學金。

蔡英文表示，藉由這個獎學金，我們希望繼續建立台灣與歐盟之間的關係，也能藉此來讓漢斯范巴倫的精神永存在我們心中，被圍困的自由世界秩序，正如大會今年的主題，這個以自由、規則為本的世界秩序，正在面臨自國際自由聯盟成立75年以來的最大挑戰。

蔡英文強調，我們不僅要面對新冠疫情對全球人類和經濟的影響，還必須對抗威權政體滲透民主制度、侵犯人權以及公民空間的企圖，俄羅斯入侵烏克蘭，彰顯了威權政體會以任何手段來擴張。我們另外還面對氣候變遷和糧食供應鏈安全所帶來的挑戰，也因此她十分認同今年的主題，「重建自由世界的秩序」。

蔡英文表示，這也是為什麼這次在保加利亞索菲亞舉辦的第63屆國際自由聯盟實體大會如此迫切和重要，透過這次大會，來自全球的自由主義者齊聚一堂，商議如何共同面對這些挑戰。

「台灣是值得信賴的夥伴。」蔡英文強調，數十年來，民進黨一直站在台灣民主化的最前線以保衛民主、對抗威權體制，民主自由已經成為我們身份認同不可或缺的一部分。

蔡英文說，近年來，我們面臨著來自中國日益上升的威脅，試圖摧毀我們一直以來努力爭取的民主生活；因此，台灣人更加奮力對抗這些挑戰，從人民到政府，面對威權的入侵，台灣人沒有退縮；相反的，我們正面回應挑戰，對抗來自國內外試圖破壞民主的勢力。

蔡英文強調，樂於分享對抗威權的經驗給各位，也正如疫情初期，台灣向世界各地的朋友捐贈口罩和醫療設備，我們也已做好準備，加強與國際社會的合作，共同努力捍衛民主自由的世界秩序，「我也相信，身為自由主義者，我們可以、也必須做到更多」。

蔡英文表示，當看到俄羅斯對烏克蘭作出的種種暴行，台灣人因為自己能夠幫助烏克蘭人民保家衛國而感到驕傲：然而，我們的努力不能止步於此，我們必須深化自己對威權操弄手段的了解，此外也必須加強夥伴關係和保衛彼此，「威權政體最擅長分而治之、各個擊破，因此只有我們齊心協力、相互支持，才能成功打擊威權政體的擴張主義」。

蔡英文說，在國際自由聯盟成立了75年後的今天，看到身為自由、民主主義者們正面臨著相似的挑戰，而隨著我們進入後疫情時代，這些挑戰將會變得更加嚴峻，「但作為自由主義者，我們已得到一定的成果，我們彼此都深知民主之得來不易。因此我相信，透過擁有一致的價值與信念，我們終將實現目標」。

▼民進黨主席蔡英文受邀於國際自由聯盟第63屆大會開幕致詞。（圖／民進黨提供）

