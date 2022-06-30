女骨折走路搖搖晃晃！警誤認「酒駕」敲窗問1件事…網笑翻：累了嗎

▲一名女網友腳骨折走路搖搖晃晃，遭警方誤認是酒駕。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

酒駕經常釀成人間悲劇，是現今大眾關注的議題，因此警方也加大執法力道，遏阻民眾僥倖心態。不過有女網友表示，她因為腳受傷所以走路搖搖晃晃，結果被警察誤以為是酒駕，所幸她伸出穿著輔助護具的腳給警察看後才證實是誤會一場，但在臨走前警察突然問了一句話，讓她當場愣住，不少網友看了也瞬間笑翻。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她下班後肚子餓想吃點東西，但又不想麻煩家人，於是就自己開車到熱炒海產店，並暫停黃線下車取餐，結果就看到巡邏員警前來驅趕違停車輛，讓她拿到餐點後趕緊快步上車，但還是被警方發現，並走過來敲她的車窗。

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原PO透露，員警先是要求她出示證件，而她也馬上道歉，「不好意思我是臨時停一下，我拿晚餐真的不好意思，我要開走了真抱歉」。不過員警則解釋，「我是看你走上車搖搖晃晃才問你，你喝很多吼，來來來我們測下」，讓她頓時明白，原來是因為自己腳受傷影響到走路姿勢，才讓員警誤以為她有喝酒。

原PO隨後伸出穿戴輔助護具的左腳，並解釋自己是因踩空摔斷左腳掌第三根蹠骨，只能暫時用後腳跟走路，才會看起來走路搖搖晃晃。不料警方見狀後竟問，「啊你怎麼開車？腳受傷怎麼開？」讓她聽了愣住幾秒，思考「開車用左腳嗎？」隨後才回神並回「我用右腳開啊！」對此，警察在臨走前還不忘比個讚，並叮嚀她自己小心。

文章曝光後，不少網友被員警的問題笑翻，紛紛留言「警察杯杯嚇傻囉？開車本來就只需要右腳跟雙手啊」、「沒回他：我開車通常不用左腳」、「不然警察是怎麼開車的？難道用左腳踩油門跟煞車？還是說右腳踩油門左腳踩煞車？哈哈哈」、「警察一定沒有開過自排車」、「警察累了嗎」。

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