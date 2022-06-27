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模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

▲▼ 臺灣士林地方法院111年第2場國民法官模擬法庭圓滿落幕新聞稿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林法院今年第2場國民法官，此次模擬2006年汐止區冷血夫張鶴齡聽從小三蘇玉真指示沾乙醚悶死妻並對2女兒殺害。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院為「國民法官」新制2023年上路，於6月21日至24日進行今年度第2場國民法官模擬法庭，此次採「先篩後抽」方式，選出3男3女民眾擔任，模擬審理2006年汐止狠夫張鶴齡聽從蘇小三蘇玉真指示，「全程直播」以布沾乙醚將妻悶死後，將2女兒一併殺害，塑造完美密室自殺案。進行時檢、辯雙方無不使出全力，爭取國民法官認同，判決結果也出爐。

本次模擬法庭由士院刑事第八庭蔡守訓審判長擔任審判長，張毓軒法官擔任受命法官，蘇琬能法官擔任陪席法官，並從國民法官複選名冊中，隨機抽選120位候選國民法官，剔除不符合資格的9位，共寄出111份候選國民法官選任程序通知書及「候選國民法官調查表」、「候選國民法官詢問事項問卷」，回收69份，因受疫情影響，僅有29位候選國民法官到庭參與國民法官的選任。

特別的是，其中有位行動不便，需使用輪椅的候選國民法官，為了解國民法官新制，特別撥空參加本次選任程序，對於本院國民法官法庭、評議室及休息室的無障礙空間設計讚譽有加，認為確實有考量行動不便者的需求，可惜其因個人身體因素，無法負荷全程參與本案審理程序，經合議庭裁定不選任。

▼111年第2場國民法官模擬法庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 臺灣士林地方法院111年第2場國民法官模擬法庭圓滿落幕新聞稿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次模擬案件改編自2006年4月10號，冷血夫張鶴齡聽從小三蘇玉真指示，潛入汐止住家，以布沾乙醚將妻子悶死後，大女兒起床上廁所撞見，他竟接連將12歲、8歲的女兒也一併殺害，並全程直播給蘇女聽，並將大門反鎖、開啟瓦斯，佈置成完美的密室自殺案，懸宕近2年後檢警重啟調查，張突破心防時他崩潰猛捶頭說「我是著了魔的畜生」，最高院認為他有教化可能，最終無期確定。

然而國民法官，對於被告殺害2名女兒是基於間接故意或是直接故意而為之，及能否教化，以自身生活及經驗訊問證人、鑑定人及被告，深入問題核心，經2天半審理後，開始終局評議，本案檢察官求處死刑，評議過程就刑法第57條各款量刑因素，逐一檢視、討論，交換意見。

▼評議過程逐一檢視、討論及交換意見。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 臺灣士林地方法院111年第2場國民法官模擬法庭圓滿落幕新聞稿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經過5小時評議後，雖有4位國民法官、1位法官認為就被告殺害妻子部分應判處死刑，但因未達3分之2以上同意，最終判決被告犯殺人、成年人殺少年、成年人殺兒童等3罪，均判處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，與真實案例判決結果相同。

研討會中，國民法官分享首次走進法院參與案件審理程序之心得，認為透過這次沉浸式體驗，讓他們更了解法官審判案件程序嚴謹，責任之重大，也深刻感受到死刑判決的重量，並對於即將上路的國民法官制度給予高度肯定。

院長蘇素娥表示希望參與本次模擬法庭的國民法官能將此一難得的經驗分享給周遭親朋好友，產生擴散的效果，讓更多的國民能了解並熟悉即將正式上路的國民法官制度，讓新制運行順利。

►重案回顧／密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫「可教化」判無期

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