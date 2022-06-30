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反悔不買帝寶豪宅　僑胞敗訴賠1384萬...還挨告「偷渡回台」

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲賀姓男子被控偷渡回台，但檢察官以《憲法》保障本國人有隨時返國的自由，處分不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

擁有台美雙重國籍的張姓男子，8年前簽約購買台北帝寶豪宅，卻突然反悔不買，張男被法院判決要賠償買家違約金1384萬餘元，而買家事後發現，親自出庭答辯的張男，從1997年出境後，就再也沒有返國紀錄，告發張男偷渡回台。張男氣得指控白色恐怖再現，台北地檢署調查認為，本國人偷渡回台其實根本沒有刑責，30日將張處分不起訴。

張男被控在2014年1月間，透過仲介看上了1戶帝寶豪宅，隔天就與仲介簽下要約書，要以4億6135萬元買屋，事後卻反悔不買，賣家賀姓男子不滿，打民事官司要求張男賠償3%的違約金，張男為此事多次出庭，最後仍被法院判決要賠償賀男的繼承人1348萬500元。

賀家獲得勝訴後，準備強制執行張男名下財產，一查發現，張男從1997年持護照出境後，就沒有回台紀錄，因此告發張男涉嫌違反《入出國及移民法》偷渡回台，張男得知被告後，氣得拒絕出面，只委由律師代為辯護表示，他其實擁有雙重國籍，並寫下陳報狀，強調自己曾與前台北市長高玉樹一起反抗威權體制，現在突然要查他偷渡，根本就是當年的白色恐怖再現。

檢察官調查後認為，張男當年如果持外國護照返台，的確有可能沒留下正式紀錄，而且大法官會議曾在釋字第558號解釋指出，如果不分國籍，對未經許可入境的人一律要判處刑罰，違反比例原則，侵害了國民隨時返國的自由，因張男確實是本國人且在台設有戶籍，即使真的是偷渡回家，也沒有刑責問題，因此將他處分不起訴。

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