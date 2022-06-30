「伏地挺身」趴少女兩腿間！爸開門驚見全裸現場　怒告拒和解

▲彰化一男子結識未成年女網友，在房間中脫光衣服正要「辦正事」，被少女爸爸開門撞見怒告，被判6個月徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一男子阿明(化名)於去年認識女網友小柔(化名)，明知道她才15歲，仍到她家共浴，洗完澡後回小柔房間，正用伏地挺身的姿勢趴在她兩腿間時，竟被小柔爸爸開門撞見，怒告阿明且不願和解。彰化地院審理後，依對未成年女子性交未遂，處阿明有期徒刑6月，全案還可上訴。

判決書指出，阿明於去年11月14日在LINE群組上，結識15歲少女小柔，19日傍晚2人相約見面後，小柔將阿明帶回家中，2人在小柔房內接吻，阿明撫摸她的胸部和下體，而後小柔提議先洗澡，2人到浴室共浴後，光著身子回房要繼續「做愛做的事」。

正當阿明打開小柔雙腿，用伏地挺身的姿勢趴在小柔身上時，房門突然被打開，原來是小柔的爸爸來找女兒，當場撞見讓他震驚的一幕，連忙喝令2人穿上衣服，讓阿明性交未遂，事後小柔爸怒提告。

全案審理時，阿明否認當時想和小柔上床，辯稱當時趴在她上面，是想跟她說話，勸導小柔「她帶男生回家、去她房間之類的事情不太好」，但坦承其餘犯罪事實。檢察官雖認為阿明有以手侵入小柔下體，不過經過驗傷，她下體僅有疑似被性侵的舊傷，並無新傷。

經彰化地院審理，阿明雖坦承大部分作為，但小柔父親不願和解，希望重判，法官考量阿明高職肄業，案發時也剛成年不久，尚無前科，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交未遂，處有期徒刑6月，全案還可上訴。

