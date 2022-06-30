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確診痊癒後14天即可捐血　台中民代7／2辦活動催血救血荒

▲立委莊競程等台中地區民代發起「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動。（圖／立委莊競程提供，下同）

▲立委莊競程等台中地區民代發起「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動。（圖／立委莊競程提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

疫情延燒，影響民眾捐血意願，立委莊競程指出，截至28日上午止，台中捐血中心血液庫存量只剩下4.6天，遠低於7天的安全庫存量，他與立法院副院長蔡其昌與台中市議員曾朝榮，將在7月2日發起「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動，協助解決缺血難關。

莊競程表示，國內確診人數有下降的趨勢，但台中地區確診數從6月初大幅上升後，已連續10餘日居全台最多，導致民眾出門捐血意願低落；根據台中捐血中心統計，台中地區每天醫療用血在1300至1800袋之間，目前平均存量只有4.6天；而血庫中各血型存量都偏低，尤其O型只剩下4.1天。

▲立委莊競程、立法院副院長蔡其昌發起「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動。（圖／立委莊競程提供）

台中捐血中心指出，加上近期出現感冒症狀的人較多，或捐完血後回報確診，造成近期捐入血液無法使用、銷毀的數量也比平常多，除呼籲民眾發揮愛心踴躍捐血，也提醒近期曾確診者，只要痊癒14天後就可以捐血，確診而無症狀者，自確診日14天後就可以捐血。

本次捐血活動將於7月2日上午9點至下午5點，在北屯區北屯路273號（立委莊競程服務處旁）舉行；莊競程表示，多家善心企業和當地里辦公處也響應提供物資和贈品：捐250cc即贈赤鬼牛排餐券、7-11百元禮券、有機百靈菇一盒、獅子會晴雨傘、上好生醫口罩一盒、公益彩券一張，以及蔡其昌服務處提供的防疫筆，捐500cc贈品加倍，因捐血車量能有限，限額250人。

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