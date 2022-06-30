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【廣編】金士頓打造資安防禦力　推出IronKey外接式加密SSD與USB隨身碟

▲▼金士頓,加密,資安。（圖／金士頓提供）

【廣編特輯】

圖、文／金士頓提供

全球記憶體與儲存品牌金士頓推出旗下加密系列兩款最新產品IronKey Vault Privacy 80 外接式加密SSD（VP80ES）、以及IronKey Vault Privacy 50 加密USB隨身碟（VP50），由硬體端做起，為企業與內容創作者守護重要公司資料及智慧財產，打造滴水不露的資安防禦機制。

而針對廣大個人使用者，金士頓同時也宣布旗下DataTraveler隨身碟系列新成員，具備Type-A與Type-C雙傳輸介面的DataTraveler®  microDuo3C（DTDUO3CG3）USB隨身碟、以及輕巧高質感的DataTraveler®  Micro（DTMC3G2）USB隨身碟，讓跨裝置間的檔案傳輸與儲存更加迅捷。

IronKey VP80ES是金士頓旗下第一款外接式加密SSD，擁有創新觸控式螢幕、無須作業系統即可獨立操作，並具備硬體加密功能以達到資料防護。使用方式相當直觀，就像解鎖智慧型手機、以拖曳方式傳輸檔案一樣簡便，軍規等級的防護機制來守護重要公司資料與智慧財產。與外接SSD同步推出的VP50加密USB隨身碟，具備防止暴力破解機制，還可透過使用者與管理員端啟動唯讀模式，運用寫入保護設定來抵擋惡意程式攻擊。

對於常在多台裝置間轉換的行動工作者而言，全新的USB隨身碟擁有便利的Type-C®  和Type-A雙介面、可為裝置帶來高達256GB的額外儲存空間，針對喜愛流線、纖巧設計的消費者，金士頓同步帶來新款DataTraveler®  Micro （DTMC3G2）USB隨身碟。以上產品皆享有由金士頓提供的免費技術支援服務與品質保障。欲了解更多資訊，請瀏覽kingston.com

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