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社會 社會焦點 保障人權

善心「樹菊嬤」險遭假檢警詐騙　現身宣導...呼籲小心不明電話

記者張君豪／台北報導

為提醒民眾小心詐騙，刑事警察局及台東縣警局，特別邀請曾獲選美國《時代雜誌》年度最具影響力時代百大人物之「英雄」的慈善阿嬤陳樹菊參加返詐騙宣導，由於陳樹菊影響力廣泛，連天文學界都以她全明來命名小行星，表揚她的善行義舉，刑事局特別希望藉由她的廣響力，提醒民眾勿遭詐騙。

▲慈善家陳樹菊受邀現身說法，呼籲民眾接到詐騙電話要多查證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲慈善家陳樹菊受邀現身說法，呼籲民眾接到詐騙電話要多查證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局可這次派出可愛吉祥物刑事Bear乘火車遠赴台東、邀約陳樹菊女士分享防詐知識；警方解釋面對詐騙集團萬花筒般層出不窮手法，民眾需要不斷吸收新知方能與時俱進，提升防詐免疫力。

事實上，奉獻自己、與世無爭的樹菊阿嬤，也曾被詐騙集團當成目標，不僅曾有歹徒冒用她的名義開設臉書帳號，也曾接到假冒警察、檢察官的詐騙電話，讓她煩惱擔心了好幾天，警方因此找上她參與防詐宣導。

▲慈善家陳樹菊受邀現身說法，呼籲民眾接到詐騙電話要多查證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲慈善家陳樹菊受邀現身說法，呼籲民眾接到詐騙電話要多查證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局預防科列舉案例，指出中部一名從事家管年約6旬詹姓女士，退休後接到私人電話來電，對方自稱台北郵局主任，聲稱詹女士孫子涉及刑案，需費用做指紋鑑識，才能讓孫子獲保。

隨後詹女接到自稱士林地檢署檢察官來電，要求指紋鑑識費用新台幣45萬餘元，詹女著急家人便到郵局提款，並將現金裝入牛皮紙袋，放於對方指定路段路邊某輛自小客車車廂上。

但隔天詹女又接到假檢察官來電，稱詹女也必須做指紋鑑識，要她再提領52萬，一樣放置在指定路段自小客車車廂，檢察官會派霹靂小組收取，詹女直到後續都沒消息才驚覺遇上詐騙，計遭詐騙97萬餘元。

另名60多歲的陳女上週接到自稱保險公司業務來電，對方稱她有請領防疫保險理賠款，陳女表示未買保險，稍後假警察來電稱陳女個資遭盜用已涉刑案，接著自稱台北地檢署主任檢察官來電，會通知警方拘提陳女。

對方要求她交付現金申請資金公證便可不用被抓，陳女信以為真，遂提領68萬元現金及黃金八兩交給假警察，對方給陳女一張台北地方法院收據，後來陳女與家人討論才驚覺遭詐。

刑事局指出，詐騙歹徒會先以專業術語假冒公務部門、健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡等、在把電話轉接給假檢警法官，聲稱涉及刑案、以監管帳戶為由要求被害人交付款項。

刑事警察局呼籲，檢警不會僅憑電話口頭要求收取專業鑑定、帳戶監管等費用，也不會要求設定網銀帳密或交付個資，民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙請民眾報警求助，或撥打165反詐騙諮詢專線求證。

 

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