板橋當舖遭砸店開槍！涉嫌教唆車行老闆到案：開槍的我不認識

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區民生路三段一處當舖因債務糾紛，29日中午遭19名男子持棍棒、鐵鎚砸店，雙方當場互開槍駁火，造成來砸店的李男腹部、手臂中彈送醫，幸無生命危險，同夥的林男帶槍投案，當舖開槍潘男也在果菜市場落網，整起事件涉嫌教唆砸店的車行老闆，也在律師陪同下到案說明，目前已陸續傳喚多名涉案人員。

▲車行老闆張男到案說明，否認教唆開槍尋仇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，涉嫌教唆砸店的45歲張姓男子有幫派背景，在八里區開設車行，5月間還因為暴力脅迫他人簽立本票，遭警方依組織犯罪、恐嚇取財等罪逮捕，此次又與當舖因車行裡的司機借貸問題發生糾紛，28日當舖為了這筆10萬多元，到車行理論，雙方還爆發肢體衝突，翌日中午，車行率19人衝到當舖砸店、開槍報復。

▼警方後續傳喚涉案人員到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，張男到案後坦承透過委託找人砸店，並找車行8部計程車在板橋殯儀館集合，再前往當舖砸店，但張男否認教唆林男開槍，也不知道槍枝來源，有些人砸店的人根本不認識，目前涉案黑衣人陸續傳喚到案，其餘人將全力查緝到案。

▼林男朝當鋪開槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼當舖遭砸店開槍。（圖／記者陳以昇攝）