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八里夜驚魂！夫妻遭開槍奪車「孕婦險遭載走」　犯嫌1小時後北市投案

▲▼八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲犯嫌在中山路一段開槍搶車，警方獲報到場進行警戒。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市八里區27日凌晨1時許，一名男子手持改造手槍，到中山路一段強搶一輛黑色賓士轎車，見到車內一對夫妻不從，竟當街開槍示威，並動手將人拉下車，甚至不顧懷有身孕的女子仍在車上，直接踩油門企圖逃跑，所幸女子及時跳車避免被載走。警方追查後在約9公里外的關渡宮找到被搶的賓士轎車，犯嫌也在事後帶槍投案，全案將依強盜、槍砲等罪嫌偵辦。

據了解，洪姓男子（26歲）事發時開著黑色賓士轎車，載著19歲陳姓妻子到中山路一段，找朋友喝酒聚會，孰料途中跑來一名林姓男子（29歲）要求洪男載他，眼見駕駛不從，林男竟對空開槍示威並要求洪男夫妻下車。

林男隨後把洪男拉下駕駛座，不理會仍在副駕駛座，懷有身孕的陳女還沒完全下車，賓士開始加速往前行駛，千鈞一髮之際陳女趕緊跳車逃跑，避免遭對方載走。洪男夫妻驚魂未定之虞趕緊報警。

▲▼八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男將黑色賓士轎車停在關渡宮，隨後搭車投案。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報，根據陳女遺落在車上的手機進行定位，發現林男將車輛停在9公里外的關渡宮旁，立即派員到場對現場進行封鎖採證，但是林男卻不見蹤影，調查後發現原來林男已坐上友人的車，帶著作案用的改造手槍及1顆子彈，前往距離案發現場約16公里外的士林警分局社子派出所投案。

▲▼八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下一枚擊發過的彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

林男初步對警方供稱，當時不小心將路邊洗車場的那群人當成是要來尋仇的人，才會持槍搶車離開，看到對方不從才開槍示威。警方已在現場找到一枚擊發過的彈殼，確切的犯案動機仍在釐清，全案將依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。

▲▼八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲林男自行到北市投案。（圖／記者游宗樺翻攝）

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