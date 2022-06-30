聲音不該從前方傳來⋯洗車工姜泰宇重新寫作　考察全台凶宅新作曝

▲聲音不該從前方傳來⋯，媽媽問「你在跟誰講話？」他騙：自言自語。（示意圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／台北報導

姜泰宇曾以「敷米漿」筆名出版網路小說紅極一時，10年前轉行成為洗車工，一度忘了自己是作家，直到去年重返文壇；如今他再度提筆寫小說，實地考察台灣各處凶宅，用幽默筆法寫下首部驚悚懸疑小說《鬼拍手》，也自比喻這部創作是「文學冷氣機」，夏天讀電費可以省一半，7月1日由寶瓶文化發行。

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▲姜泰宇在10多年前轉行投資洗車場，成了必須親力親為的洗車工，人生開始「趴低、趴低」。（圖／寶瓶文化）

姜泰宇在10多年前轉行投資洗車場，成了必須親力親為的洗車工，人生開始「趴低、趴低」，「幾乎都要忘了自己是作家了」；直到3年前重新提筆寫作，發現自己一句話必須「反反覆覆修飾好多次」才會通順，但仍希望將這些年所見的「別人看不到的事」、「底層的聲音」寫下來。

他在2019年入圍第21屆台北文學獎年金類，並於隔年出版《洗車人家》重返文壇，如今也重新寫小說。《鬼拍手》除了考察台灣各地凶宅，許多靈感也來自他兒時的靈異事件經歷。

他回憶，小時候人生第一次氣喘發作，以為自己是吃了鹼粽卡住喉嚨，不停喘氣也跑到流理臺催吐、挖喉嚨，而隨著動作越大，也越喘，當時他聽見一個「像媽媽的聲音」從前方說話，「詳細內容記憶不清了，大約是問我為什麼這麼晚還不睡覺，不可以這樣挖喉嚨。」

只不過前方是窗，而窗外是傳統住宅的超狹小防火巷，聲音不該從前面傳來，但在呼吸困難下也無法思考。那天之後，母親偶爾會問他「到底在跟誰說話」，他回答是在自言自語，後來才發覺聲音並不一樣。「我沒有跟她說，在她跑來問我之前，我一直以為我在跟她說話，我一直以為那是我媽媽，在問我話。」這個經驗讓也他寫下《鬼拍手 》的第一章最初場景。

▲姜泰宇考察台灣各地凶宅，用幽默筆法寫下首部驚悚懸疑小說《鬼拍手》。（圖／Facebook／敷米漿 （姜泰宇））

《鬼拍手》故事敘述主角楊樹在創業夢碎後，進入房仲業，圖的是頭幾個月的不錯薪水，卻在頭一個委託案，就經歷了難以解釋的事，也因此認識了卜心彤，一個怪怪、有著特殊能力的女孩。在卜心彤的協助下，物件的詭異狀況總算解除，原以為第一次成交後將苦盡甘來，卻緊接著收到高中死黨翟世充引介來的委託案，要他賣掉財主楚大胖低價收購來的凶宅。自此，楊樹開啟了凶宅仲介之路，一再碰上超自然物事，更和靈體成為相互照應的光棍組合⋯⋯。

在故事恐怖、靈異背後，更多的是活人難以被懲罰的邪惡，因渴愛甚或貪婪所致的悲歡離合，亦有諸多溫暖與笑淚。姜泰宇也說，「在驚悚故事當中探討人性，最能捕捉面對恐懼瞬間的反應以及抵抗。沒有走到那一個地方，許多人甚至不理解自己究竟是何種個性的人。所有的悲劇，細細地品嘗一番，終究可以品出一點喜劇的味道。希望你們可以從這個故事裡，找到一點喜劇的味道。」

▲姜泰宇考察台灣各地凶宅，用幽默筆法寫下首部驚悚懸疑小說《鬼拍手》。（圖／寶瓶文化）