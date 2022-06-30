受總統府資政邀請加入民進黨　陳建仁揭答應原因：延續蔡英文政績

▲左起陳建仁、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁日前表示加入民進黨是因為響應好友們號召，當時連總統蔡英文也不知情。陳建仁近日接受專訪時，進一步透露該好友們大部分是總統府資政或國策顧問；陳建仁也說，我們都認為要從百工百業來支持民進黨，更重要的也是，支持蔡英文的政績能更加地延續。

陳建仁近日接受《自由時報》專訪，針對去年加入民進黨，陳解釋是因有許多好友邀約，當時自己也覺得給民進黨、蔡政府最大的支持，所以才加入民進黨，外界有太多臆測跟遐想都是不正確的。

在加入過程，蔡英文有無給予任務或告知下一步計畫？陳建仁進一步透露，當時邀請加入的好友大部分是總統府資政或國策顧問，他們希望一起加入民進黨，給予民進黨最大支持，因為彼此都知道，蔡英文執政6年，把台灣帶到一個自由、民主、法治、人權，且經濟發展也相當前進的國家。

陳建仁說，我們都希望台灣有這麼好的成績，就應該能繼續維持，讓台灣繼續走向一個自由民主的國家，所以認為要從百工百業來支持民進黨，更重要的也是，支持蔡英文的政績能更加地延續，使台灣進入更美好的境界，然後也帶給人民告好的福祉。

陳建仁強調，「當時我們幾個在聊天的時候，就是這麼樣的單純用心，總統從來沒有跟我講過入黨的事情，我也不曉得我的入黨申請書，是被總統簽名，是他們收集好了以後送給總統簽的，所以這就是整個事情的來龍去脈」。