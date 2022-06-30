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瘋電影／魔比斯　邪惡世界如何正派？

文／賴賴

▲▼魔比斯。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

感覺只要是漫威，一隻螞蟻都能拍成一部電影，ＩＰ大成功，魔比斯真的可以當選漫威最醜的卡司，暗黑的視覺，陰鬱的情緒，整部電影就是一個反派中的對決，反派打反派，這個內涵是很有梗的，也許上天沒有給你機會做好人，你得靠著違法工作維生，那麼你可以在違法世界裡當好人。

由於都是蝙蝠作祟，很難不與死對頭ＤＣ相比，這實在是相當不一樣的殭屍風格的吸血博士，打鬥的電腦特效，以雲霧拖曳殘留視覺來表現，不知道為何總有著強烈的日本電影《死亡筆記本》殘影，整體感是屬於男生愛的陰鬱恐怖噁心動作片。

片　　名：魔比斯
英文片名：Morbius
類　　型：動作、劇情
上映日期：2022-04-01
片　　長：01時44分
導　　演： 丹尼爾伊斯皮諾薩(Daniel Espinosa)
演　　員： 傑瑞德雷托(Jared Leto) 、 安卓亞霍娜(Adria Arjona) 、 傑瑞德哈里斯(Jared Harris) 、 馬特史密斯(Matt Smith) 、 泰瑞斯吉布森(Tyrese Gibson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

在漫威宇宙中最具爭議性且複雜的角色即將在大銀幕與全球觀眾見面！由奧斯卡得主傑瑞德雷托領軍，飾演一位患有罕見疾病的生物化學博士麥可魔比斯；為治療自己的疾病，並試圖挽救其他遭受相同命運的人，他試圖進行一場絕望的豪賭，並大膽在實驗過程中利用吸血蝙蝠的DNA治療。雖說實驗結果在起初看似成功，但最後的結果只是顯示，這一切可能只是帶給他比原有疾病更糟糕的痛苦而已……

▲▼魔比斯。（圖／yahoo）

▲用血吸引蝙蝠衝過來。

▲▼魔比斯。（圖／yahoo）

▲蝙蝠血延壽養身美容。

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