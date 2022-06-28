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瘋電影／劫命救護　豁出一條命來感謝養育之恩

文／賴賴

▲▼劫命救護。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

真的先給我抱怨一下，這個海報和片名也太不具吸引力了。衝著導演來看，前半段感覺就有點老梗，所以除了喜愛爆破撞車追車的動作派麥可導演，想說打發時間放鬆來看，沒想到緊張到血脈噴張，全身肌肉緊繃，胃痛到不行，最後還不爭氣的落下淚來，又是一部靠著後半段，把情緒感動得亂七八糟，好看啊。

沒有人願意天生當壞人，但是有些人意志力強可以扭轉人生，有些人只能夠被命運擺弄，在墮落的環境中繼續墮落，沒有人是壞人，這部電影真的，劇情還是有打動到，感覺是導演所導過的作品中，具有抒情創意發揮的一部，雖然從頭到尾沒有冷場的在逃命，真的好看。

非常喜歡導演在劇情逃命途中，穿插的懷舊抒情，這一招很厲害，把整部片的情緒翻轉過來，於是情緒和思路全部聰明的被帶回如果沒有過去，我們現在又為什麼會在這的反思情懷，創意十足，個人是相當激賞，非常好看說，一定要到大銀幕看得腎上腺素爆發的動作片。

片　　名：劫命救護
英文片名：Ambulance
類　　型：動作、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2022-03-25
片　　長：02時16分
導　　演： 麥可貝(Michael Bay)
演　　員： 傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal) 、 艾莎岡薩雷(Eiza González) 、 葉海亞阿巴杜馬汀二世(Yahya Abdul-Mateen II)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

在洛杉磯街頭的一天之內，三個人的生命即將永遠改變。

在這部億萬導演兼製片麥可貝執導，劇情緊湊、驚險刺激的驚悚片中，功勳彪炳的退伍軍人威爾夏普（《糖果人》、《駭客任務：復活》艾美獎得主葉海亞阿巴杜馬汀二世 飾）急於籌措他妻子的醫療費用，向他知道不應該求助的人借錢－他的繼兄丹尼（《索命黃道帶》、《蜘蛛人：離家日》金像獎提名傑克葛倫霍 飾）。丹尼是一名魅力十足的職業罪犯，他非但沒借錢給他的繼弟，反而向他提出一個提議：犯下洛杉磯史上金額最龐大，3千2百萬美金的銀行搶案。由於他妻子命在旦夕，威爾不能說不。

但是當他們的逃亡計畫大大地出錯，這對狗急跳牆的繼兄弟就劫持了一輛救護車，車上還有一名生命垂危的受傷員警，以及一名頂尖救護員坎蜜湯普森（《玩命關頭：特別行動》、《玩命再劫》艾莎岡薩雷 飾），隨後就展開一場一路狂飆的飛車追逐，威爾和丹尼必須甩掉緊追不捨的警車，確保他們的人質活著，並且試著不自相殘殺，進行一場前所未見的洛杉磯大逃亡。

《劫命救護》一片的製片包括New Republic Pictures的麥可貝與布拉德利費雪（《索命黃道帶》、《隔離島》），Project X製作公司的詹姆斯范德比爾特（《索命黃道帶》、2022年上映的《驚聲尖叫》）與威廉謝拉克（《弒婚遊戲》、2022年上映的《驚聲尖叫》）以及金像獎提名伊恩布萊斯（《變形金剛》系列、《搶救雷恩大兵》）。

編劇則是克里斯費達克（熱門影集《浪子神探》、《宅男特務》），劇本根據2005年丹麥電影《亡命救護車》由勞里斯蒙克彼得森與拉斯安卓亞斯彼得森編寫的原創故事及劇本改編。

▲▼劫命救護。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲退役軍人卻沒有出路，被哥哥騙去搶劫。

▲▼劫命救護。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲洛杉磯警方出動了數十台警車追緝，直升機也來，超豪華的排場。

▲▼劫命救護。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲重點演員就這樣，說實在的，導演真的很厲害。

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