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靈鷲山寂光寺地藏法會慈善愛地球　育苗放流護生態

文／賴芃縈　編輯整理



▲▼靈鷲山寂光寺。（圖／記者賴賴攝）

6月25日上午8點30分，靈鷲山佛教教團祖庭寂光寺舉辦「大願地藏三大士燄口法會暨慈善關愛地球＆靈性生態保護活動」，除了祈願新冠疫情早日消弭、為護國息災祈福，9點30分在龍潭湖畔，舉行花卉育苗及鯝魚放流活動，讓寂光寺不但是宗教傳承、弘法傳承園區，也是生態永續，生生不息的保育重地。宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵皆蒞臨獻供，貴賓雲集參與育苗放流生態儀式，期盼龍潭湖成為當地生態、觀光、宗教的多元景點。

位於宜蘭礁溪龍潭湖畔的寂光寺，是靈鷲山開山住持心道法師早年修行之處，固有靈鷲山祖庭之稱。心道法師長年關懷生態，以「愛地球 愛和平」與「靈性生態」理念，並以實際行動落實推廣。宜蘭龍潭社區發展協會自2011年林務局生態調查發現，龍潭湖的「圓吻鯝魚」為需保護魚種，其部分魚群迴游處屬於寂光寺寺地範圍，在心道法師指導下，寂光寺協助打造鯝魚生態保育園區，讓原本幾乎絕跡的圓吻鯝魚，復育至目前每年洄游產卵的鯝魚已超過十幾萬之數。

寂光寺附近常可見到繽紛彩蝶飛舞，周邊種植的柚子樹屬於芸香科，正是鳳蝶科幼蟲的主要食草植物，此次生態活動種植的馬纓丹、繁星花更是昆蟲們喜愛的蜜源植物，豐富的動植物物種在當地構成完整的生態環境，與鯝魚迴游形成蝶舞魚躍的天然美景。

▲▼靈鷲山寂光寺。（圖／記者賴賴攝）

▲宜蘭縣長林姿妙於法會壇城獻供
 

宜蘭縣長林姿妙在致詞時提到，疫情期間除了做好防疫，保護自己與他人，維護生態、環保愛地球，也是大家共同的責任，期勉大家共同努力，她也祈願慈光普照，風調雨順、國泰民安。

與寂光寺有深厚淵源的宜蘭市長江聰淵則表示，在抗疫之外，心道法師在宗教與文化教育的推廣，給予大眾心靈建設，並感謝佛祖的加持，讓眾生度過世間種種考驗。

此次地藏法會所誦《地藏菩薩本願經》雖是佛門知名孝經，地藏王菩薩除了以孝聞名，其「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提」的慈悲大願，同樣人盡皆知，寂光寺念及近日台灣新冠肺炎疫情延燒，確診死亡人數攀升，因此舉辦地藏法會，為超度罹難往生者超度，也為在世親人消災祈福。下午舉行三大士燄口，為孤魂亡者授戒施食，使祂們離苦得樂，早生淨土。

▲▼靈鷲山寂光寺。（圖／記者賴賴攝）

▲主法大良法師帶領大眾虔心恭誦地藏經，為疫情期間受苦的眾生祈福消災。（靈鷲山佛教教團提供）
 

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