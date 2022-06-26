瘋電影／拜金女王的性愛派對　笑貧不笑娼是個反諷時代

文／賴賴

瘋言瘋語：

嚴格說起來，劇情需要中才出現限制級，整體感傾向敘事過程，由於整部片大量的身材姣好的俊男美女充斥，娛樂價值高，單就劇情沒有特別高潮迭起，但敘事流暢沒有冷場，其實議題是很具有票房魅力，感覺波蘭男生都滿帥的，就是與富豪的性愛派對故事。

其實就富豪變態的內容是沒有的，有點可惜，而暴力富豪似乎也沒那麼壞，阿拉伯富豪像是得富可敵國，但視覺上卻沒有揮金如土的紙醉金迷，整體就還是很保守的，畫報式的視覺操作，很喜歡最後女警人塑的安排，重重的喚醒了迷失的女孩們，打發時間的娛樂片。

電影最後提到這個需要被世人關注的重點，每年被人蛇集團誘騙的少女婦女不在少數，而這個世界性工作者是合法存在，但其實這是兩個問題，就好像有銀行就有劫犯一樣，重點就是告訴女孩子們，不要因為賺錢方便就輕易放棄自己。





片 名：拜金女王的性愛派對

英文片名：Girls to buy

類 型：愛情、劇情

上映日期：2022-06-24

片 長：02時26分

導 演： 瑪麗亞莎多卡(Maria Sadowska)

演 員： 朱力歐貝羅堤(Giulio Berruti) 、 寶琳娜佳思卡(Paulina Galazka) 、 喬瑟夫派夫洛夫斯基(Józef Pawlowski) 、 卡塔蓮娜莎佐克(Katarzyna Sawczuk)

國 家：波蘭

語 言：波蘭語

發行公司：仲業文創



劇情大綱

有錢人跟你玩的不一樣! 豪華遊艇、昂貴五星酒店、杜拜、坎城和聖特羅佩海灘；五顏六色的飲料、毒品和性；這就波蘭伴遊女郎的生活。她們的成員不乏包括模特兒、明星、選美小姐和藝術家。在為期數月的旅程中，可以賺取高達數十萬歐元。客戶不僅有政客商人和阿拉伯王子，還有科技新貴和運動員，伴遊女郎大大滿足富豪們最隱秘的性幻想。這不是一部愛情電影；這是關於性、毒品和大量金錢的骯髒世界的故事...

電影取材自歐洲真實事件，淫媒仲介女模明星，與政商的荒唐秘辛；因片中諸多隱射，在中東多國被下達禁演令。電影充滿大量裸露與性愛鏡頭，令人震驚咋舌，上映期間更引起許多保守人士反對，誓死威脅下片。

▲沒有人可以抵擋得了高薪金錢的誘惑。

▲不論是名人政要都是老鴇的口袋名單客戶。

▲仲介愛上女主這橋段有點浮誇。

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