四期教育成佛有你／幾十年的恩怨　四聖諦輕鬆化解

文／賴詳皓







2022四期教育「四聖諦」全球徵文優選獎作欣賞 賴詳皓：學佛當即，五十而已



上了四期教育「阿含期」初階課程，像是把自己的人生過往給覽過一遍。「初轉之法」課程彷彿是人生課題的解答本，課程中，會讓人不斷地檢視、比對著自己過去的種種;往昔所造，也許有過很多的不明、疑惑、錯誤，那都是因為我們讓智慧長期處在黑暗中，任其摸索、碰撞。而今透過課程的學習，才猶如暗室燃燭，隨著每一章節法師們的引導，我們才得已跟著他們擎起的火光往修行的正道前行。

雖然平常學佛之人「心經」都能倒背如流，但在更瞭解「四聖諦」之後，思緒便沈在「無苦集滅道， 無智亦無得」這句話中很久;如果人本生苦，何樂有之？怎樣才能離苦得樂？遠離顛倒夢想需要多大的勇氣與智慧才能全然「放下」而究竟涅槃，我們要如何在「戒」、「定」、「慧」中持修來改變根性、習氣，以脫離受的因果輪迴。

佛說「良醫喻」；佛陀為醫者，法是藥，病是苦諦，而苦諦形容的八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五取蘊苦。回想著自己先前經歷的苦苦，特別要說的是這「怨憎會苦」，這個竟然可以讓我馱了三十多年沉甸甸的苦。「放下」的那刻是疫情前的農曆新年，回到靈鷲山禮佛，在第一個跪地叩拜的同時，突然有了這樣的一個念想，我要跟過去藏在心中所有的怨、恨告別，原諒並念經迴向給所有帶來傷害的人，因為糾纏自己的不是那些已不復存在過去，是自己的心。我也懺悔，年輕無明的怨懟、不平。

「放下執念」真有一種海闊天空的感覺，而真正全然輕鬆，是在一個機緣之後，或說是考驗吧，這個考驗真的來的很快，當時元宵過後，部隊的同袍約了餐敘，本來從不參加的我赴約了。聚會中，有些不想碰面的人也出現了，其中一位最不想見到的偏偏與我尷尬對座。說起他真的讓人很無言，當兵時結下樑子就算了，退伍後，竟然還常在職場遇到，越不想見的仇敵就越碰頭。餐敘間，忘了是哪位學弟開了話頭，讓這段陳年糾葛變成現場話題;因為當時我們兩的職務相近，要合作要對立都在一念之間，我坦然地說出了當時被落井下石的感受、對他趁人之危的不滿，此刻他也像提出辯方供詞，闡述著不同立場，處理方式不同的論點。確實在積怨已久的那麼多年後，我第一次反思，這個恨由是因為被人從至高頂端拉下，還是貢高我慢所致的疏失，但是這些都已不重要了，因為「放下」著著滅了瞋恨，更加珍惜的是來之不易的善緣。

回想當時真是白受了，每天像沙漏，反反覆覆被苦淹沒的折磨。又在上完「阿含期」初階課程後，想過，如果在更年輕時就能領悟，是不是就不必多繞了這個彎。雖說學佛永遠不嫌晚，但有時機遇稍縱即逝，慶幸五十幾的自己還能透過線上課程來修習，珍惜感恩這可貴的因緣，人身難得，把握當下。

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