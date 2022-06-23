瘋電影／捍衛戰士：獨行俠　阿湯哥親自駕機來真的

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是我看過阿湯哥的電影中，演技最好的一次，尤其是對於好友兒子的混亂情感，在混亂的阿湯哥眼神恰到好處的詮釋，電影流暢好看，雖然抱著太大的期待而感覺到那些表揚有點過激，但確實好看，要置入學員間的衝突，每個成員的背景人格，再加入複雜的上一帶恩怨，真的不好寫。但視覺絕對是無可挑剔的爽片，騎機車、開飛機，所有跟速度相關的視覺，已航拍、空拍，電腦特效，無所不用其極地要你感到視覺太讚，畢竟阿湯哥就是視覺系，他有閱讀障礙，所以思考都是畫面思考，也得是非常捨得花的老闆才能拿出這麼豪華的製作費，讓你一個鏡頭拍到過癮。

類似這種麻辣教師的劇情，與學生的互動，要高潮迭起實在不易，所以當初抱著很大的期待值來看這編劇如何克服，學生不吃掉老師的戲份，又能讓老師不失色，而且不會太瑣碎冗長，果然美國編劇沒有要管這一PART，反而把重心放在阿湯哥與黑心長官上，然後讓菩薩般存在的ICEMAN消失，讓阿湯哥這次可以真的有很大機會被踢出海軍，戲量不多，但仍然好看。

終於極高難度的任務，讓整部戲重心全放在最後，不斷翻轉的劇情，果然是巨蟹座的扭曲式思考模式，所有轉折都在後面就對了。總之是好看的。

片 名：捍衛戰士：獨行俠

英文片名：Top Gun: Maverick

類 型：動作、劇情

上映日期：2022-05-25

片 長：02時10分

導 演： 喬瑟夫柯辛斯基(Joseph Kosinski)

演 員： 湯姆克魯斯(Tom Cruise) 、 喬漢姆(Jon Hamm) 、 珍妮佛康納莉(Jennifer Connelly) 、 方基墨(Val Kilmer) 、 麥爾斯泰勒(Miles Teller) 、 艾德哈里斯(Ed Harris) 、 格蘭鮑威爾(Glen Powell)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

彼得·「獨行俠」·米契爾上校在美國海軍已服役36年，憑他的資歷至少可官拜二星少將，然而他卻為了能繼續飛行而拒絕晉升，續擔任試飛員的任務。其經常不按軍令行事的作風，亦惹出不少麻煩，是個令海軍相當頭痛的人物。一日，海軍少將切斯特·「鐵鎚」·肯恩企圖中止極音速飛行實驗機「暗星」計劃，並把資金撥至旗下的無人機項目。獨行俠在肯恩來到臭鼬工廠的基地前駕駛「暗星」，並把其速度提升至10馬赫以上，最終在10.4馬赫時機體不勝負荷而失事。肯恩以此事來勒令獨行俠停飛，但獨行俠的舊戰友，現任太平洋艦隊司令官湯姆·「冰人」·卡贊斯基卻調派他往加利福尼亞州聖地牙哥的北島海軍航空站。

在海軍中將博·「旋風」·辛普森和海軍少將所羅門·「術士」·貝茨的命令下，獨行俠需要訓練一隊F/A-18E/F超級大黃蜂的精英飛行員，以執行秘密轟炸任務。資料指某敵對國家在峽谷盡頭的深窪處建造地下防空設施進行鈾濃縮作業，除在峽谷周邊配置多枚地對空飛彈外，附近也有配備第五代戰鬥機蘇-57與數架F-14雄貓式戰鬥機的空軍基地守護。由於地形及全球定位系統干擾等因素使F-35C「閃電II」戰鬥機陷入無用武之地，於是獨行俠建議出動兩組四架配備鐳射導引炸彈的F/A-18E/F，其中一組負責炸毀設施閘口，另一組則藉此摧毀整個設施，獨行俠也希望在考慮組員生還可能性下設計方案。因此，隊員需要沿著河谷以不到300英尺（91公尺）的高度進行高速超低空飛行，在穿過被敵方雷達覆蓋的防區後依山勢爬升再俯衝的方式摧毀目標，飛行員必須承擔高達9G力的身體負荷，並將戰機推至「海軍航空訓練與作戰程序標準化（英語：NATOPS）」訂明的極限之上。

獨行俠起初不被飛行員們接納，特別是自視甚高的傑克·「劊子手」·塞雷辛，以及已故搭檔「呆頭鵝」的兒子布雷德利·「公雞」·布雷德蕭。公雞尤其怨恨獨行俠，認為他暗中抽出了自己的美國海軍學院申請，耽誤了自己的職業生涯。訓練期間，劊子手發現了公雞父親與獨行俠的關係，並大肆宣揚，令公雞甚為敵視劊子手。後來，隊員們見識到獨行俠進行纏鬥戰與執行各類戰術機動的能耐，對這位技術精湛的教練敬佩有嘉。另一方面，獨行俠重遇前女友潘妮·班傑明，後者不時為他解惑。獨行俠也承認，他在公雞母親臨終時答應她不讓公雞駕駛飛機，才會抽起他的申請，處處保護他。獨行俠後來又與身患喉癌的冰人見面，對方展現了他對獨行俠執行任務的信心。數日後，冰人辭世，獨行俠和其他飛行員均有出席葬禮（英語：Military funerals in the United States）。

由於敵方提早啟用核設施，加之旋風認為獨行俠的方案過於冒險，因而決定接管整個訓練，並把執行門檻降低。然而，獨行俠私自抗命以單機實際操作展示出整套戰術成功執行的可能性，最終令旋風改任他為隊長。獨行俠挑選了娜塔莎·「鳳凰」·特雷斯和武器系統操作官勞勃·「鮑勃」·弗洛伊德為隊員，另一小隊則由公雞、魯賓·「復仇者」·費奇及武器系統操作官米奇·「迷弟」·加西亞組成，其餘成員於航空母艦上待命。任務在獨行俠的帶領下正式啟動，小隊成功按照原計劃躲避飛彈偵測，同時艦隊中的一艘提康德羅加級以多枚戰斧巡弋飛彈破壞敵方機場跑道與機庫令戰機無法升空。四架戰機成功摧毀設施，但在爬升時遭到地對空飛彈鎖定。獨行俠眼見熱誘彈用盡的公雞即將被擊落，決定以自身剩餘的熱焰彈配合眼鏡蛇機動替其擋下致命一擊，自己的座機也被飛彈擊落並斷成兩截。旋風認為雙方戰機存在代差，同時顧及組員安危，決定召回小隊並禁止救援。公雞卻違抗命令，在附近搜尋獨行俠下落，並摧毀追擊其的Mi-24雌鹿直升機，但同時他也被敵方防空火力擊中而被迫彈射出艙。

兩人重逢後前往剛被毀壞的敵軍空軍基地，偷走了一架沒遭前一波攻擊摧毀的F-14雄貓式戰鬥機。當兩人打算返回航空母艦時，兩架正在巡邏的蘇-57戰機現身並作攔截。獨行俠原想藉機身識別同屬一側來混淆敵機，但在即將敗露之際及公雞的鼓勵下果斷轉入交戰。成功用航炮擊落它們後兩人繼續返航，但第三架敵機出並開火，兩人在彈藥耗盡的情況下打算彈射，然而其彈射功能卻無法使用，最終在千鈞一髮之際被來援的劊子手所救。接著，他們返回航空母艦慶祝，劊子手和公雞冰釋前嫌。

事件過後，獨行俠也與公雞和解，並在前者的私人機庫合作修繕其私人的P-51戰鬥機。最後，獨行俠駕駛P-51與潘妮翱翔天際，公雞則微笑地看著自己與獨行俠的合影，旁邊放了父親呆頭鵝與獨行俠年輕時的合照。（故事大綱出自維基）

▲壯年還能拍浪漫愛情只有阿湯哥了。

▲不忍讓學生送死，親自帶隊。

▲整部片的飛翔視覺超過癮。

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