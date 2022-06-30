舒適又高顏值！怡倫生活提案台中店打造新質感生活　找到家喜歡的樣子

▲iloom怡倫生活提案台中店讓你挑到居家好設計，同時感受新質感風格生活的人氣魅力。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

追劇時男女主角的房間佈置得舒適又有質感，不只令人看了羨慕，也給想要改造居家空間的人帶來滿滿靈感。iloom怡倫家居最近新開了生活提案台中店，不用出國就能輕鬆逛，享受像在國外的氛圍，在精心規劃的5大陳列區域，可以挑到心儀的居家好設計，感受清新質感生活的人氣魅力之外，進入店內就像回到家，自然融入在不同情境中，開啟對家的美好想像，為自己家找到喜歡的樣子。

工作累了一整天，回到自己最溫暖療癒、自在放鬆的小天地，是再舒適不過的事，而每個人在家中都有各自喜歡久待活動的地方，像是窩在客廳沙發上放空、習慣待在餐桌看書喝咖啡，如果再搭配對味的居家風格佈置，生活儀式感更會大大提升。iloom怡倫家居生活提案台中店，就以5大區域體現不同生活方式，透過貼近日常的情境設計，從視覺、觸覺等感官享受，讓人沉浸在對家的各種想像，找到未來的家的種種可能性，後期也將陸續加入嗅覺、聽覺兩大體驗，打造全方位體驗。

針對店內區域規劃的5大特色，「Living solution」有提供全家人休憩的沙發區，也有收藏新婚夫妻甜蜜對話的餐桌區，滿足不同族群需求；「Bedroom solution」作為一天起始與終點的臥室，不論是單人或雙人各尺寸床組款式，可依個人喜好選擇到最適合的，也能找到理想的收納型家具；「Home library」因應疫情在家遠距工作需要，集結了兼具舒適及設計感十足的居家工作神器，毫不費力打造舒服的個人辦公室，讓工作更順利；「Kids & Study solution」主打怡倫家居討論度最高的兒童家具系列，例如可調整成長型書桌，從學齡前到青少年，不同成長階段都可找到合適商品；「Chair solution」根據個人需求及使用習慣，提供多款活用於餐廳、書房等各種空間以及符合人體曲線設計的機能性椅子。

▲「Living solution」呈現客廳、餐廳情境設計。

▲「Bedroom solution」可依個人喜好選擇到最適合的床組款式。

▲「Home library」的居家工作神器，讓上班族在家遠距舒服辦公。

▲從學齡前到青少年，不同成長階段可在「Kids & Study solution」找到適合的家具。

▲「Chair solution」提供各種機能性椅子。

其中，高人氣的國民書桌「Linki Plus系列」，因為適合學齡各階段使用，每到開學季就熱銷，自上市以來，在全球已賣出累積超過1,000,000座，2022更是全面升級機能性，尤其以三大特點強勢回歸：一、覆盆子奶霜色、淡紫色、薄荷馬卡龍色、沉穩灰色4種新色系亮相，搭配明亮的牙白色，增添孩子房間的設計感；二、兩款桌形可依照孩子需求及習慣來挑選，針對閱讀或繪畫等不同使用情況，「智能型書桌」能調整桌面至合適角度，幫助維持正確姿勢，減輕肩頸負擔、不彎腰駝背，另一款固定式「側板型書桌」，有120公分的桌面創造多樣化使用方式；三、內建外拉式的LED照明，共分5階段調節亮度，方便依據學習狀態選擇照明模式。

▲國民書桌「Linki Plus系列」2022升級強勢回歸。

此外，2022 Linki Plus不只有堆層櫃上方層架空間，連下方層架也有寬敞空間能有效活用，可充裕收納更多樣的物品，還有多功能USB插座、配線孔設計，便利使用電子產品之餘，電線也好整理，並設有水平調整腳墊穩定支撐書桌，桌板側邊也採用PU邊條提高安全性，讓孩子從此愛上學習。

iloom怡倫家居是韓國第一家具品牌Fursys集團旗下品牌，為了製作出真誠實在的家具，同時把美型帶入家中，不僅講究每件家具的功能性、設計角度、線條，從研發、設計、改良到使用測試，也都全程親自完成，除了揉合居家氛圍與簡約新穎設計，所有家具均由E0板材製成，甲醛釋放量比E1低5倍，是通過國際認證的環保家具，為大人小孩營造安心自在的生活。

不管是簡約時尚、自然洗鍊或小清新，iloom怡倫家居提供實用創新、可靠品質及合理價格，人人都能隨心所欲打造自我風格的家，怡倫生活提案台中店也帶來明星商品、年度新品以及開幕優惠，6/16～7/31活動期間，凡消費滿3萬元，現折3千元、消費滿6萬元，現折6千元，另贈3千元回饋金、消費滿10萬元，現折1萬1千元，另贈4千元回饋金，回饋金使用期限為7/1～12/31，不能錯過！