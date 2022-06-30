拋家6年！人妻玩膩淚求公婆「想盡母親職責」　尪怒吼：家不是旅館

▲人妻出軌拋家6年，玩膩才想回歸家庭。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

眼前的妻子流淚哭求婆家人原諒，而婆家人卻是一致反對，怎麽回事呢？大陸女子小謝（以下皆為化名）說，她和丈夫結婚10年，之前夫妻感情很不錯，還一直想生二胎，沒想到因認為一男子後常不回家，甚至被婆家人趕出門，只能獨自在外租房子住，如今兒子10歲了，希望回到兒子身邊，盡到一個做母親的責任。

綜合陸媒報導，小謝承認，夫妻倆出問題是從她參加婺劇演出開始，當時她在物質團裡認識了一個男人，很快發展出曖昧關係，但走到這一步自己也是被逼的。不過，丈夫小徐反控，妻子婚後從來沒關心過家，只顧自己在外瀟灑，對兒子也沒盡到責任，完全就是把家當旅館，他對這段婚姻已經完全喪失了信心。

人夫提到，6年前妻子的行蹤開始變得詭異，經常無端消失，他一次又一次的包容，但對方並不領情，自己實在忍無可忍，才下定決心離婚。公婆無奈地說，兩老給了兒媳無數次的機會，一次次原諒換來的卻是一次次失望，就連兒子當初要離婚時，他們是以死相逼反對，但後來兒媳的表現讓他們心都涼透了。

基於上述原因，小徐一家堅決反對讓小謝回家，即便旁人怎麼勸也不願退讓，一切按照法律處理。眼見婆家人心意已決，小謝臨走前含著眼淚提出想去看一下在附近上培訓班的兒子，母子短暫見面後，10歲的孩子便牽著奶奶的手慢慢離開，這個家也就此散了。

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