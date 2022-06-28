行政院：馬政府電價「最低調幅比現在平均調幅還高」

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部電價費率審議會27日決定電價平均上漲8.4％，用電大戶更上漲15％，用電成本高漲讓不少企業吃不消。針對國民黨立法院黨團召開記者會抨擊電價調整與能源政策，行政院發言人羅秉成指出，這次電價調整在成本的合理性與民生物價穩定性之間取得平衡；此外，馬政府時期的最低調幅，比現在的平均調幅還高。

針對電價調漲，國民黨28日召開記者會，呼籲總統蔡英文應該針對以下三點做說明：一、抑制物價飆漲的配套措施為何？二、改善發電燃料成本的採購策略為何？三、錯誤能源轉型政策的修正方案為何？否則不該調漲電價，造成人民生活、企業生計的傷害與衝擊。

對此，行政院發言人羅秉成表示，這次電價的調整是受到國際疫情以及俄烏戰爭的影響，由於國際的石油、煤、天然氣價格都大漲，用電成本的合理性應該要做處理。對台電而言，等於賣1度電虧1度電，這對台電的長期營運與財務結構都有負面影響。

羅秉成說，昨天電價審議委員會所做的決定，就是在電價成本的合理性與民生物價穩定性之間取得平衡，對於這次電價的調整，行政院予以尊重。

羅秉成指出，這次電價調整的時空背景，比馬政府時期更為嚴峻，馬政府時期的最低調幅，也比現在的平均調幅還高，這也是電價審議委員會在調整時也會注意的情況。

羅秉成也舉例，現在電費的調整，不管是民生電費還是工業電費，比之其他鄰近國家相對低，即便調整後還是相對低，例如台灣的民生電費一度2塊6，工業電費一度2塊8，還是比日本、南韓低。