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強化救援效能　蘇貞昌令內政部研擬「AI智慧搜救派遣系統」

▲▼蘇貞昌21日主持毒品防制會報第三十一次會議。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌主持「中央災害防救會報第46次會議」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌今（28）日主持「中央災害防救會報第46次會議」，除肯定「搜索救援架構平台」整合國搜中心、空勤總隊、海巡署、國防部、民航局、警政署等6大單位進駐，提升搜救效率，也指示內政部研擬「AI智慧搜救派遣系統」計畫，強化派遣救援效能。

針對內政部「大規模震災整備與協作優先策略」報告，蘇貞昌表示，台灣位處地震頻繁地帶，每年平均發生約4萬次地震，6月20日花蓮發生規模6.0地震，所幸未造成災情，可見強化民眾日常防災意識至關重要。

蘇貞昌表示，已於6月10日核定「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，預計5年投入近10億元，延續前三期「災害防救深耕計畫」，透過中央地方協力，推動跨縣市的區域支援，並導入企業與民間聯防機制，共同強化防災機制與能量。同時也請內政部積極與各地方政府溝通說明，參酌專家學者建議，落實各項防災整備作業，以有效因應各種災害衝擊。

隨後，蘇貞昌聽取經濟部、交通部、內政部及農委會「防汛整備應變創新作為及科技應用」報告後表示，全球面臨極端氣候肆虐，24日台北市更罕見降下冰雹，同時還颳起9級陣風，因此各部會務必繃緊神經。

為提升防災量能，蘇貞昌指出，上任後已陸續核定多項預算投入防災，例如108年8月核定「氣象資訊智慧應用計畫」，加強推動氣象資訊與政府防救災、產業加值與民眾生活的連結；109年9月再核定「強化氣象資訊基礎建設計畫」，兩項計畫合計近30億元，希望藉由新一代高速運算電腦的建置，讓未來天氣預報可以做到「定時、定點、定量」。

另外，也針對「水災智慧防災」部分，他也於108年10月核定「水災智慧防災計畫」，5年投入30.5億元，運用新科技提升防災能量。

蘇貞昌進一步表示，自上5月起，交通部已針對臺北雙溪、新北虎豹潭及大豹溪等3個高風險遊憩區，啟動「山區暴雨警示訊息」試辦，可即時提醒有關單位應變，至今運作順暢且展現效率，請交通部持續精進相關運作機制，並參考會中委員建議，將試辦區域同步延伸至全國各地。

另外，針對「智慧搜救派遣」部分，蘇貞昌表示，「搜索救援架構平台」已於今年2月正式啟用，並整合國搜中心、空勤總隊、海巡署、國防部、民航局、警政署等6大單位進駐，提升搜救效率，相關的搜救及協調工作已展現成果，殊值肯定。而為進一步強化派遣救援效能，內政部刻正研擬「AI智慧搜救派遣系統」計畫，院長也指示須妥善規劃。此外，在山區搜救方面，院長請相關部會研議引進科技方法，以加強提升搜救效能，並加強教育宣導。

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