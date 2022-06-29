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工藝中心大地童顏服裝秀　大小朋友穿再生衣材化身蝴蝶仙子走秀

▲台灣綠工藝假日廣場推出「蝴蝶的孩子-大地童顏服裝秀」活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲台灣綠工藝假日廣場推出「蝴蝶的孩子-大地童顏服裝秀」活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心「台灣綠工藝假日廣場」以6月「鳳凰花開時」主題，推出「蝴蝶的孩子-大地童顏服裝秀」，並延伸「大手牽小手送祝福-舊衣物拼圖行動藝術」活動，連結工藝與造形藝術，以工藝材料手作、設計教育體驗，搭配動、靜態表演，推展天然染工藝之美，加上融合工藝設計的現代時尚感知，以傳達環境生態永續理念，同時又實踐社會關懷的人文精神。

活動於6月26日於工藝中心陽光草坪舉辦之「蝴蝶的孩子」大地童顏服裝秀，設計師採用舊衣資源再利用，從循環再生的角度切入天然染色纖維服裝設計，凝煉出季節與環境改變的時序流動感，展現工藝所蘊含或者透過工藝所賦予之生命力與活力，並由大朋友、小朋友一同參與擔任模特兒進行走秀。

▲台灣綠工藝假日廣場推出「蝴蝶的孩子-大地童顏服裝秀」活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

隨後於園區內知達工藝會館草坪區進行「大手牽小手送祝福-舊衣物拼圖行動藝術」，藉由創作快閃藝術地景活動，拉近社區與園區彼此間的距離，同時響應資源再利用，將活動之舊衣物贈與社福團體，傳遞並延續手作的愛與祝福。

▲台灣綠工藝假日廣場推出「蝴蝶的孩子-大地童顏服裝秀」活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心指出，本活動之構思發想受到歐洲國寶《奧弗斯藝術繪本系列》之啟發，讓心靈回歸大自然，並且取該系列五冊繪本之一的《蝴蝶的孩子》為活動命名，結合自然與工藝，喚醒人們對環境、生命的重視與行動。

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