烏克蘭又有市長被綁架　「拒絕服從普丁」恐遭擊斃

▲赫爾松市長柯利卡耶夫據傳已被俄羅斯綁架。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯派駐烏克蘭赫爾松（Kherson）地區的官員宣布，俄國的安全部隊已在當地28日拘留赫爾松市長柯利卡耶夫（Igor Kolykhayev），因為他拒絕服從莫斯科政府的命令。赫爾松當地官員則聲稱，市長不是被拘留，而是被綁架，而且懷疑帶走他的人群中還有俄羅斯聯邦安全局（FSB）的探員。

據路透社報導，俄羅斯任命的赫爾松地區副區長古巴雷娃（Ekaterina Gubareva）在Telegram上證實，赫爾松市長柯利卡耶夫因拒絕與俄羅斯合作，已在28日於辦公室被俄國憲兵隊拘留。不過，柯利卡耶夫的顧問利亞舍夫斯卡（Halyna Lyashevska）卻立刻發布聲明打臉古巴雷娃，聲稱市長根本不是被拘留，而是被俄羅斯綁架了。

利亞舍夫斯卡在她的Facebook透露，柯利卡耶夫在28日一早抵達市議會僅剩的辦公大樓工作時，一下車就立即被俄國的武裝分子帶走，懷疑其中還有俄羅斯聯邦安全局的探員，她強調，市長是被綁架，而不是如俄方所說的一樣被拘留，不過柯利卡耶夫被綁架的相關傳言未獲烏克蘭當局官方證實。

俄羅斯在赫爾松任命的另一名官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）27日曾告訴俄新社，柯利卡耶夫對俄羅斯在烏克蘭的「去納粹化進程」損害極大，因此「他最後會被擊斃」。赫爾松是黑海沿岸的港口城市，位於克里米亞半島（Crimea）的西北部，也是烏克蘭第一個落入俄軍手中的城市。目前當地大部分人口已離開該城。