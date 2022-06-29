記者羅婉庭／台北報導

國民黨立院黨團今（29）日召開記者會，批評食藥署食藥署內神通外鬼，食藥署政風室則淪為「東廠」，審查吹哨者公司。





▲國民黨團今（29）日召開「食藥署內神通外鬼？政風不查內鬼反查吹哨人？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團指出，他們於25日揭露向食藥署審查快篩試劑EUA的廠商，在送件之後，無論是等待審查結果期間，或是收到食藥署要求補件通知之後，均接到所謂的公關公司、顧問電話，言明可以協助取得EUA。送件廠商不解的是，留給食藥署的聯絡電話，非公開可查的號碼，為何所謂公關公司或顧問可以取得？一周過去，食藥署全完不理會國民黨團要求嚴查內鬼的訴求。

國民黨團今日進一步揭露食藥署政風室，非但不依職權調查食藥署內部公務人員是否涉及不法，反而多次去電吹哨者公司，要求股東到食藥署接受約詢，國民黨團強烈懷疑食藥署政風室企圖製造寒蟬效應，讓其他遭受不法侵害的廠商噤聲，政風單位變成衛福部的東廠、錦衣衛，令國人感到不可思議。

總召曾銘宗表示，國民黨團從6月25日開始，連續召開多次記者會，揭露申請快篩試劑EUA廠商遭食藥署要求補件之後，很快就有所謂的顧問公司打電話表明可以協助，許多廠商留給食藥署申請EUA聯繫電話，都是內部專線，並非公開營業電話，國民黨團高度質疑食藥署審查人員有內神通外鬼之嫌？食藥署長吳秀梅也表示，若有違法就會進行調查。

曾銘宗指出，政風人員的確已開始進行調查，但政風人員必須依照相關作業規定，是要調查政府機關公務人員，但竟然去調查吹哨者，顯然衛福部政風人員違反規定，國民黨團質疑衛福部是否刻意製造寒蟬效應？讓民間廠商不敢再吹哨？不敢再檢舉政府機關相關違法案件？國民黨團今天將正式行文給衛福部，要求本案限期在一個月內將查辦情形，答覆給國民黨團。同時，國民黨團也將彙整本案相關了解情況，正式行文給法務部調查局偵辦，查明衛福部有無內鬼，還原事實，倘若沒有內鬼，也還給食藥署公道。

首席副書記長李德維表示，假設公務機關出現不法情事，政風單位應該要好好清查內部。國民黨團接到吹哨者陳情，他在4月21日送件衛福部食藥署申請快篩試劑EUA，5月初接到食藥署要求補件公文，5月7、8日就接到公關公司來電，詢問關於快篩試劑EUA申請，是否需要協助相關補件工作？經與股東們討論後認為，申請EUA的過程應該沒有什麼問題，也就回絕公關公司的建議。結果，吹哨者快篩試劑EUA案，從此無疾而終。

李德維進一步表示，6月25日國民黨團召開記者會，揭露吹哨者遭遇相關快篩試劑EUA申請所發生的問題，隔天26日星期日，「食藥署黃小姐」多次去電這家公司，問題是，國民黨團在25日記者會當中，並未提到該公司名稱及電話，「食藥署黃小姐」卻能多次打電話給這家公司，要求負責人回電。28日食藥署政風人員前往吹哨者公司宜蘭倉庫，約詢相關人員，同時要求公司負責人到食藥署政風面談。

李德維指出，國民黨團提出相關舉發，是希望衛福部食藥署不要發生內神通外鬼情事，甚至讓有心人「以疫謀財」大賺黑心錢，沒想到食藥署政風室到底在查什麼？是查弊？還是吃案？李德維進一步指出，政風要求該公司確認記者會爆料影像中的人物是誰？講白了，政風室要知道是誰提出檢舉。其次，食藥署政風室沒有約談睛世隆中顧問公司負責人甯在國，但甯在國承認打電話給申請EUA公司，表示電話號碼是快篩原廠提供。但原廠與代理商已簽署保密協議，也明確表示沒把電話號碼提供給其他人，食藥署政風室為何不查？

李德維質疑，睛世隆中若跟食藥署中內線不熟，怎能取得電話？政風不查睛世隆中在食藥署的內線？反而一直想要讓吹哨者曝光。國民黨團呼籲食藥署和政風單位請把真正內鬼給找出來，而不是矛頭指向吹哨者。