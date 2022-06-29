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國民黨質疑食藥署政風反查吹哨者　民進黨團反嗆：請問內鬼是誰？

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗29日質疑，食藥署內神通外鬼，政風不查內鬼反查吹哨人，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀回應，國民黨如果有具體的對象或不法的事證，應該儘速提告舉發，民進黨絕不寬貸也不會護短，「國民黨既然認為食藥署內神通外鬼，那請問一下內神是誰？」

▲▼國民黨團召開「食藥署內神通外鬼？政風不查內鬼反查吹哨人？」記者會 李德維 曾銘宗 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團召開「食藥署內神通外鬼？政風不查內鬼反查吹哨人？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，陳歐珀表示，從口罩到疫苗、快篩試劑的採購，國民黨一路質疑政府採購失當，甚至有些弊端，捕風捉影，不但造成防疫上的困難、干擾防疫，同時也造成民眾恐慌。

陳歐珀質疑，國民黨既然認為食藥署內神通外鬼，那請問一下內神是誰，國民黨宣稱政風單位不查內鬼、反查吹哨者，那食藥署的內鬼又是誰。

陳歐珀呼籲，國民黨如果有具體的對象或任何不法的事證，應該儘速提告舉發，民進黨絕不寬貸也不會護短，因為防疫不容許造成民眾生命、財產的損失，民進黨團認為這很重要。

陳歐珀也說，請國民黨不要在工作上持續打壓防疫人員，希望他們就事論事、舉發相關事證，應該可以獲得比較好的結果，如果動不動就要指責政府單位有東廠，或者是錦衣衛，對政風單位來講是極大的污辱，民進黨團認為非常不可取。

民進黨團副幹事長黃世杰則表示，不管是行政調查也好，還是在司法調查的過程，政風單位約詢相關人士，希望提供進一步的資料、事證釐清事實，這是非常平常、正常的事情，「不是說你被約詢就是在查你，或者就是東廠、錦衣衛，好像要對你做不利的處分」。

黃世杰說明，事實上在整件事情的過程當中，如果國民黨口中的吹哨者或是檢舉人，沒有積極地提供相關資訊及事證給政風單位、相關司法單位，「這樣到底要怎麼進行調查」，請國民黨不要扭曲事實。

黃世杰提及，國民黨曾經針對同案召開記者會，或許相關的吹哨者、陳情人已經有向食藥署說明，所以食藥署也確實交給一條鞭、客觀的政風單位調查，只要有任何違法的事情出現，政府絕不護短、一定會查辦到底。

不過，黃世杰也說，相關人士在過程中，是否能夠提供恰當的協力義務，也是相當重要的關鍵，國民黨實在不需要把調查過程污名化，說成是不查內鬼、只查吹哨者，這是沒有任何道理。

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