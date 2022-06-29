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熱心幫轉110還是騙！　屏東警識破老招...助女阻詐20萬

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳成功勸阻李女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳成功勸阻李女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局東港派出所警員劉智佳，於日前擔服值班勤務時接獲李姓女子報案，稱其接獲健保局、110的警察及檢察官等，並要求監管其台銀帳戶內新台幣20萬元，她覺得怪怪就到派出所報案，員警了解案情後向她表示其為詐騙集團慣用手法，成功阻止她被騙。

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳成功勸阻李女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

李姓女子當天到派出所報案，指其接到自稱屏東市健保局客服人員來電，稱在台北市各大醫院有一名與她同名同姓的女子持她的健保卡假冒其的身分到處以詐術騙錢，受害醫院有去報警。

隨後健保局客服人員說要幫她線上轉接去110的警察報案中心，要她去瞭解相關案情；110線上客服人員再說要幫她轉接至台北地方檢察署檢察官由檢察官向李女說明案情，該檢察官告知李女因假冒李女的詐欺犯會去盜領報案人的銀行帳戶，所以要先由檢察官替其監管帳戶內20萬，待檢察官逮到該詐欺犯之後就會將李女的20萬還給她，她覺得怪怪的，遂至派出所向警員諮詢了解並報案。

劉員聽了她的過程，表示這是詐騙集團慣用手法，並向其宣導假檢警三階段或多階段的電話轉接詐騙，並告知其110及165不會線上轉接，成功防止她被騙，李女對於警察人員的熱心協助相當感激。

東港警分局長張世儒呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面文件通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，另外也要特別注意家中家人是否有外出後，突然返家拿取金融存摺及提領現金之徵候，以免一時失察，慘遭詐騙。若對此類詐騙手法有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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