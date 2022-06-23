知名藝術家果園內「走後門」！猥褻2智能障礙男辯：性教育

▲知名藝術家阿冬趁機猥褻2名智能障礙男，被發現還辯稱是在教「性教育」，法院判關3年8個月。（圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名國內知名藝術家阿冬（化名）因長期捐助某慈善機構，而與園長成為好友，但他趁2名智能障礙男學員到自己果園幫忙的機會，以指使他們對他肛交、玩弄他們生殖器等方式猥褻，被園長發現後阿冬還辯稱是「性教育」，法院一審依趁機猥褻、趁機性交罪處應執行有期徒刑3年8月；他不服上訴後，高雄高分院認為原處分適當予以駁回、仍可上訴。

判決書指出，知名藝術家阿冬因長期將作品義賣捐款，捐助給高雄一所慈善機構，進而與機構女園長熟識成為好友，而後阿冬提議派遣學員到自己的果園幫忙，並提供每天500元獎學金，園長因信任阿冬、也覺得讓學員工作活動是好事，派了分別為輕度與重度智能障礙的甲男與乙男前往。

原本以為是好事一樁，但2018年3月間，阿冬在收工後、命令2人脫去褲子，要求甲男對他肛交，並撫弄乙男生殖器得逞。2人回到機構後，出現模仿肛交的異常舉動，經志工發現勸導後，甲男才吐露實情。

園長得知後，氣憤表示她因感謝資助之情、站在教育的立場，又認為是男性學員而全然信任阿冬，但他竟對不知抵抗的智能障礙學員猥褻，而她質問阿冬時、對方竟回是給2名學員「性教育」，並且拜託她不要通報社會局。

而阿冬接受調查辯稱，是甲男看見他上完大號，趁還沒穿上褲子之際主動靠近、以生殖器觸碰他肛門，但他認為是甲男玩過頭而沒在意；也否認有替乙男打手槍。

但法院認為，甲男雖為輕度智能障礙，但對於身體器官、喜惡等尚能表達描述，認知也較常人單純、直接；乙男雖為重度智能障礙，但對於指認嫌犯或器官尚能表達是非，2人以及園長均無陷害誣告阿冬的動機，認為阿冬看準2人順從、不知抗拒的智能而趁機猥褻，犯行明確，依乘機猥褻罪處8個月徒刑；又犯乘機性交罪，處3年4個月，應執行3年8個月。

檢察官以阿冬毫無悔意、否認犯行，認為量刑過輕而提出上訴，阿冬也不服判決上訴，高雄高分院一審無違反比例原則、量刑已適當，均駁回上訴。仍可上訴。