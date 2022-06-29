一家6口染疫「4歲、6歲兄弟檔都MIS-C」　母警覺一症狀及時送醫

▲MIS-C確診個案6歲的睿睿康復，和媽媽吳小姐一起出席台大醫院記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內陸續傳出兒童染疫後出現MIS-C個案，引發家長憂心。台大醫院日前就收治一對年僅6歲與4歲的兄弟檔染MIS-C，哥哥還因為病況嚴重，一度休克，住進加護病房。母親吳小姐分享，他們一家6口5月初確診，兄弟在6月初出現不適，分別出現發燒、紅疹、腹瀉等症狀，而且發燒還伴隨特殊情況，更重要的是兄弟都出現脖子淋巴腫大，直嚷脖子痛，讓吳小姐警覺立刻送醫，目前都已經康復。

國內發生新冠疫情後，確認不少兒童多系統發炎症候群 (MIS-C)個案，台大醫院今天召開記者會分享治療康復經驗，也請到康復者與家屬到場。

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吳小姐分享，哥哥睿睿和弟弟綸綸在確診後一個月，同天出現不適症狀，其中睿睿不但發燒到39.8度，而且每次發燒都有出現不同症狀，第一次燒起來伴隨紅疹，四小時再次發燒舌頭出現紅色斑點，至於綸綸則是以腸胃道症狀為主，還以為是腸胃炎。不過，兩人最特別的是，都出現脖子淋巴腫大，睿睿更直喊脖子痛，讓吳小姐有所警覺立刻帶孩子到台大急診就醫。

台大醫院小兒部副主任張鑾英說明，睿睿後來也發生休克情形，因而進入加護病房照護，後續進一步給予免疫球蛋白、免疫調節劑等治療，後續順利康復。睿睿本人在記者會中也開心向大家說「我現在沒有不舒服，謝謝大家」。

▲認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C)臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣自今(2022)年3月底爆發COVID-19疫情，至五月中下旬達到高峰，截至6月中已有3百萬民眾確診，其中兒童約佔20%，目前約有60萬兒童確診。

張鑾英說，MIS-C是在感染新冠病毒後的2至6週可能會發生的併發症，通常發生於18歲以下兒童或青少年，尤其是6到12歲的青少年。美國2021年的研究發現MIS-C的發生率大約是每1萬名確診者會有3位，以今年台灣兒童確診個案約60萬來估計，全台灣可能會有100多位到近200位MIS-C個案。

光是台大醫院目前收治個案就已經有15案，年齡從8個月到11歲都有，沒打過疫苗，男孩多於女孩，其中2位有肥胖、1位有白血病病史及1位有川崎症病史。在確診後約20-30天，出現發燒、紅疹、頸部淋巴結腫及腹痛等症狀，也有近半數曾發生休克。

兒童多系統發炎症候群（MIS-C）的治療主要是用免疫球蛋白合併類固醇。一開始無法排除嚴重細菌感染，也會使用廣效型的抗生素，如果有休克的表現，同時間會使用升壓劑。如治療反應不佳便會考慮加上免疫調節劑，後續也會使用抗血小板或抗凝血藥物治療，如阿斯匹靈。之後病童的心臟、體能及心理追蹤和支持也很重要。

台大醫院兒童醫療團隊特別提醒家長，當小朋友受到新冠病毒感染，康復之後的6個星期內，一旦有發燒合併出疹、紅眼、腸胃道不適、淋巴結腫、甚至活力減低、尿量減少等，都應該要提高警覺，提早就醫檢查評估。