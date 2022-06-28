全台唯一合法飼養！澎湖「2綠蠵龜」突暴斃　縣府追查死因將解剖

記者/陳洋報導

澎湖西嶼大義宮是台灣唯一合法飼養海龜廟宇，但27日卻傳出宮內飼養的2頭綠蠵龜突然暴斃死亡，由於飼養30年來從未發生過，且一次同時2隻死亡，很不尋常，有人懷疑被下毒，緊急向澎湖縣政府農漁局生態保育科通報，保育單位除採取水樣外，也已會同台大獸醫系醫師與中華鯨豚協會等共同前來解剖，釐清死因。

▲澎湖大義宮傳2頭飼養綠蠵龜暴斃。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府農漁局指出，27日下午2時許接獲大義宮通報，展示海龜原5隻海龜有2隻暴斃，因此在下午3時許抵達大義宮協助處理，而郭前所長則在下午5時許抵達大義宮協助，經檢查後發現其中一隻海龜有微氣息，已在彌留狀態，於是立即進行搶救，至晚間6點30分左右搶救無效，2隻海龜確認死亡。其中1頭背甲曲線長為52公分、直線背甲長為49公分；另1頭背甲曲線長為91公分，直線背甲長為85公分。

▲兩頭綠蠵龜暴斃死亡，中華鯨豚協會將抵澎解剖釐清死因。（圖／記者陳洋翻攝）

由於農漁局本月22日方赴大義宮進行稽核無異樣，因此農漁局生態保育科據報後，立即通報海保署，並委託中華鯨豚協會利用28、29日兩天進行病理解剖分析，同時對大池與小池水質取樣各3瓶進行檢測，希望釐清海龜突然暴斃原因，目前暴斃海龜已運送至農漁局的種苗場先進行冷藏保存，靜待分析結果出爐。

▲飼養在大池的2頭綠蠵龜突然暴斃，讓目前登記8頭海龜飼養數字銳減為6頭。（圖／記者陳洋翻攝）