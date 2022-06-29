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疫情期間還是「懶得多補充水分」？網路影片揪出「不愛喝水的原因」竟是水不夠好喝

▲人人都知道喝水的重要性，但就是無法養成喝水習慣？仔細想想是否因為「水不夠好喝」呢？（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

你今天喝水了嗎？喝水對人體的好處早已無須多言，不僅能促進代謝、排出老廢物質，更是守住健康的根本之道。但每天努力喝足2,000c.c.，到底是真心喜歡喝水，還是服從於想過健康生活的壓力？身邊的孩子或親友不愛喝水，有沒有可能純粹只是因為——水不夠好喝？

使用者現身說法「遇見它」才驚覺：水原來可以這麼好喝
當「喝好水」的概念已深植人心，如今家家戶戶幾乎都必備濾水壺、淨水器，濾過雜質的水固然讓人安心，但安心的水不見得就代表「好入口」。見到多數民眾對於水的認識只停留在「有濾有安心」，長年關注飲用水品質，更在乎能讓使用者喝得放心、開心的「安麗益之源」，特別邀請多年的使用者談談他們使用後的心得。果然就有不少輕熟女表示，因為注重健康或是愛美等原因，過去都會要求自己每天喝到定量的水，然而在還沒裝益之源之前「喝水其實是有壓力的」，但如今不僅喝得更放心，順口好喝的體驗也讓她們驚豔，「水原來可以這麼好喝！」

▲▼疫情,飲水,過濾,濾水器,自來水,泡茶,安麗,益之源,純淨。（圖／擷取自影片）
▲▼許多裝設了「益之源」的使用者，比較後才發現，好喝的水讓人更願意主動補充並細細品嚐。（圖／擷取自影片）

▲▼疫情,飲水,過濾,濾水器,自來水,泡茶,安麗,益之源,純淨。（圖／擷取自影片）

如果曾經喝過帶有澀感的水，應該更能體會裝設益之源前後的差異。影片中也有男性代表分享，在使用益之源這5年期間，喝水不會嚐到奇怪的味道，取而代之的是順口清爽的全新感受。如今的水，不只講求取得容易，當水變得更乾淨、更好喝，自然也將全面提升各方面的生活體驗。

用更好喝的水「全面提升」清新茶香與料理風味
疫情後大家更注重飲食安全，在家料理的時間也變多了，料理過程中若使用無雜味的水，更可以讓珍貴的原型食材，充分在乾淨的水中徹底釋放原味，少了雜質、雜味的水，也才讓全家在品嚐料理時，更能吃出不同食材交織出的多層次風味！

味覺的提升不僅能讓生活更富幸福感、更有滋味，也才不愧對食物帶來的價值。無論是每天必吃的白米飯，為自己和家人準備的香醇雞湯，甚至是在午間沏上一壺茶或沖泡一杯芬芳香醇的咖啡，水在這些食物和飲品中，不僅扮演著不可或缺的角色，更會帶來根本性的影響。

▲▼泡茶、茶湯、水質、茶道、茶藝、綠茶。（圖／unsplash）
▲有「茶湯之母」別稱的水，在茶友心中更是舉足輕重，就有茶友直言，「就算外行的人喝，都喝得出來（自來水跟使用過益之源濾淨過的水）差別！」

料理飲品需要的好水　就由「益之源」打造純淨好喝的雙重目標
曾經，大家都羨慕能隨時喝到新鮮好水的國外生活，如今隨著技術愈來愈專精和廣泛，如今只要在家裡裝上特定的淨水系統，打開水龍頭、不用燒開，就能直接飲用清涼順口的水。

為了達到純淨又好喝的雙重目標，在最核心的濾心技術上，益之源特別採用「雙淨化二合一濾心匣」，結合高密度活性碳濾心和紫外線燈管，在品牌實測下能過濾超過160種雜質和污染物，並且消滅99.99%的水中細菌和病毒，並給出「無需煮沸、就能生飲」的安心承諾，這樣的高品質更是全球第一個「全機」都榮獲多項國際NSF（美國國家衛生基金會）認證的淨水器。

問世20年、在台灣已累積超過百萬飲用者的益之源，可以說就是為了滿足便利、純淨、安心、好喝等需求而生。透過愛用者的見證、高技術規格與國際認證肯定，已然成為家家戶戶認可且必備的「國民淨水器」。

看更多益之源淨水器使用心得 >> http://recommend.amwayespring.com.tw

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