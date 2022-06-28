殺死猴痘「洗衣要加漂白水」？國民女婿教你這樣洗　2件事是關鍵

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例境外移入猴痘個案，還匡列9名接觸者需健康監測，引發關注，有醫師提醒猴痘能「藉物傳染」，共用洗衣機有相當大的傳染風險，洗衣精恐無效，得添加適量漂白水。疾病管制署副署長羅一鈞今（28）日說明，說洗衣精無效恐怕「過度解讀」，目前國際針對猴痘的相關建議並無挑選特殊成分的洗衣精來清洗病患衣物，但需單獨清洗，避免交叉傳播，而且避免使用省水、快洗模式。

針對猴痘疫情，腎臟科醫師江守山在臉書發文提醒，由於猴痘能「藉物傳染」，使用共用洗衣機的人（如宿舍、投幣式）務必記得加適量的漂白劑；常用洗衣劑的酚類殺菌、除蟎的藥對此病毒無效。

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羅一鈞解釋，猴痘和天花所屬痘科病毒都是有外套膜的病毒，和流感、新冠病毒結構類似，不過它在環境中抵抗力在所有有外套膜病毒來講屬於偏頑強，可能也是因此讓有醫師提到洗衣部分要特別額外添加漂白水，但說「洗衣精都無效又過度了」。

羅一鈞強調，英、美、歐洲等CDC權威單位，都沒有建議要挑選特殊成分洗衣精來進行猴痘確診病人洗衣，反而是強調說不要把確診病人衣服跟其他同住家人混洗，以免處理過程導致交叉傳播。

羅一鈞說「該醫師所提醒『藉物傳染』是有可能，但我們會強調，確診病患應該一人單獨病室中隔離，最好可以單獨進行衣物清洗，不要跟他人混用洗衣設備」。如果說確診病患沒有辦法單獨洗衣，需要混用洗衣設備，要把衣服要確實包覆好，避免抖動衣物導致環境飄散出去些帶有病毒的碎屑。

羅一鈞也提到，在洗衣過程中，英國HPA建議，不要使用經濟或省水、快洗模式，以有徹底充足時間把洗衣劑跟衣服混合均勻來完成洗滌，以免有殘留病毒問題。

羅一鈞重申，目前相關建議都沒有提到要特別挑選某種或是不同成分的洗衣精、洗衣粉才能殺死病毒。猴痘病毒的分類還是第一類環境消毒病毒，等級和流感、新冠類似，雖然少數報告提到對酚類消毒劑抵抗力稍強，才建議要用漂白劑等含氯成分的消毒劑，但事實上並沒有一定要求要使用含氯成分洗衣劑，公衛建議還是用一般洗衣精就可以，也不用當成如諾羅病毒或腸病毒等不具外套膜的病毒處理，沒有固定得使用漂白水來消毒，另酒精、乾洗手對猴痘病毒有效果。