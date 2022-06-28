逛好市多「店員卻不肯結帳」　真相氣暈！苦主曝1關鍵：期效可拉長

▲原PO不滿，會員效期沒到就被迫續約！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「逛個好市多也被話術！」一名女網友抱怨，上週日（26日）逛好市多賣場，怎料結帳時，店員卻停下雙手，接著向原PO表示現在要續約，過程中，原PO有追問2次幾時到期，但店員都沒給正面答案，只強調「現在就要續約！」原PO只好答應，但看到卡片期效，讓她瞬間爆氣「好像沒續約不能結帳一樣？」

一名女網友在臉書《爆廢公社》無言表示，周末無聊去逛好市多，進行結帳時，店員卻表示「你的卡要續約了」，當下原PO皺眉反問，「什麼時候到期？」店員則回應「現在就到期了！」

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原PO又追問，「所以是到幾月？」但店員卻不肯正面回應，只頻頻強調「現在就要續約了」，原PO不疑有他，便答應當場辦理續約，殊不知拿到卡片後，讓原PO白眼瞬間翻到宇宙，因為卡片7月20日才會到期。

對此，原PO氣得怒吼，「MD，被他講的好像沒續約不能結帳一樣，逛個好市多也被話術！」

底下網友熱議，「已經不續卡了，找家裡附近代購買」、「我都特地說等過期續約就好」、「上次去，還真的不給我結帳，結果看看卡片後面明明還一個月才到期，到期就不再續約了，獨賣的特殊商品也沒多少了」、「我都等過期後，下次去的時候辦卡就好，起碼可以延後很多天使用」、「我之前也被唬過，但是我說下一次再辦，也是跟你的一樣，日期還沒到就叫我續約，後來找一位正妹業務辦理」。

▲苦主也+1回應。（圖／翻攝爆廢公社）



另有網友則反問，「早晚要續約有差嗎？」內行認為，「看你去的頻率，假設你兩個月或以上去一次，那他下次可以去的時候再續約，這中間沒去的時間你先續約就浪費了」。

查詢好市多續約規則，官網指出「於會員卡到期後的『2個月內續約』，效期自原到期日起算12個月；於會員卡到期後的『2個月以後續約』，效期自續約日起算12個月」。也就是說如果卡片到期，中間2個月又沒到賣場消費，確實下一趟再續約，會員效期可以更久。