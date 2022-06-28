HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7／1起開賣

▲HTC今（28）日推出，整合應用元宇宙平台VIVERSE智慧型手機HTC Desire 22 pro。（圖／記者吳康瑋攝）

記者吳康瑋／綜合報導

智慧型手機與虛擬實境設計大廠宏達電／HTC（2498）今（28）日宣布推出，全球首款深入整合應用元宇宙平台VIVERSE智慧型手機「HTC Desire 22 pro」，該機配備5G高速行動上網及同級機種率先支援無線與反向充電功能，也配有IP67防水防塵，針對虛擬實境裝置進行搭配優化，完整相容VIVE Flow展現其應用，該機提供「波光金」與「星夜黑」兩種顏色，建議售價新台幣11,990元，7月1日起開賣。

宏達電指出，所有HTC的粉絲自7月1日起，就可以在HTC網路商店、指定電商通路PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上、遠傳friDay購物、蝦皮購物等通路進行購買，該新機釋放探索虛擬世界的無限可能，也是用戶進入元宇宙未來生活最便利、不可或缺的裝置。



HTC 內容及平台副總經理暨VIVERSE總經理林俊吳指出，團隊於今年MWC（世界行動通訊大會）上，向全世界公布通往元宇宙VIVERSE的大門；這個管道是進入元宇宙最便捷的管道，同時也是個自由、開放、共享，無限制揮灑創意的平台。

林俊吳指出，用戶在進入VIVERSE裡時，可解除時間和空間的限制，並透過與全新應用的結合，充分的體驗到豐富完整的跨裝置虛擬實境旅程。為了幫助使用者快速進入元宇宙，HTC Desire 22 pro預載多款VIVERSE相關應用，包括「數位資產交易」、「建立虛擬分身」、「管理個人虛擬資產 」、「接軌VIVE Flow的VIVE App」。

全球晶片設計大廠高通（Qualcomm）副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，高通技術公司很高興看到HTC在元宇宙發展的一大進程，該新機透過搭載Snapdragon 695 5G行動平台，實現沉浸式電競、高階拍攝和提高生產力。

劉思泰指出，用戶們使用這隻新手機時，還可以搭配VIVE Flow VR眼鏡，進入（採用）Snapdragon XR1平台，讓所有使用者在元宇宙的空間中，更輕鬆連線配對。團隊期待與HTC一同提供消費者最佳的沉浸式體驗，並協助加速元宇宙生態系落地台灣。

▲HTC亞太區總經理黃昭穎（中）。（圖／記者吳康瑋攝）

全球創新科技標竿HTC亞太區總經理黃昭穎指出，全球許多科技巨擘都將元宇宙寫進企業發展藍圖中，而HTC以累積20餘年的行動通訊與VR虛擬實境的領先技術與優勢，透過每個人日常生活密不可分的智慧型手機，為消費者開啟通往元宇宙的大門。

黃昭穎指出， HTC Desire 22 pro可以說是手機結合元宇宙應用進入全球大眾消費市場的第一步，HTC非常期待能引領消費者探索全新的未來科技，一起成為首批的「元」住民，帶來充滿想像與美好的智慧生活。

• 快速進入元宇宙的VIVERSE，可透過Market與World進行數位資產交易及打造各式共享虛擬空間。

• 輕鬆建立虛擬分身的VIVE Avatar，支援 VRM 標準的全身虛擬分身（Full-body Avatar）, 使用者可在 VIVERSE 各項服務中以客製化的虛擬分身，自在遨遊於藝術展覽、演唱會、商務會議等各項不同虛擬活動與體驗。

• 安全簡便管理個人虛擬資產 (virtual assets) 的VIVE Wallet，使用者現階段能將自己的數位資產存在VIVE Wallet 中，也能直接前往VIVE Market 選購 NFT； 未來 Wallet 更能當作自己在 VIVERSE 的數位通行證，自己的數位資產自己掌握。

• 完美接軌VIVE Flow的VIVE App。

透過以上多款VIVERSE相關應用，消費者可使用日常生活中最熟悉的智慧行動裝置輕鬆進入元宇宙，打造個人專屬星球，甚至探索及交易包含以太坊（Ethereum）和 Polygon 加密貨幣等數位資產。

打造個人專屬星球 自由創作無限可能

VIVERSE 使用者目前已可與朋友分享個人虛擬空間，近期也將推出個人虛擬空間精選特輯，供全球使用者參觀，激發無限創意。除了一般用戶，商務使用者也能透過 VIVE Sync 虛擬會議室進行交流與聚會。VIVERSE是一個讓每個人都能輕鬆成為元宇宙中創作者的平台，在未來的生活中每個人在元宇宙的專屬空間都能打造成個人社群或是經營粉專。

就像同樣的網誌格式，但每個部落客卻能寫出完全不同的故事與人生，VIVERSE的個人空間也是如此。它可能是NFT收藏大師的炫耀展間，也可以是日常生活品味的小天地，也可能是自由創作者用影像與字句紀錄人生的詩篇，或者是一群愛好戶外生活的冒險者一起經營的3D社群。VIVERSE平台的簡易上手，讓社群及創作3D化增添了更多的樂趣及無限可能

除此之外，HTC Desire 22 pro 更是 VIVE Flow 沉浸式虛擬實境眼鏡的最佳夥伴，不僅能夠輕鬆連線配對，享受最臨場感的 VR 體驗，更可透過螢幕投影，自由瀏覽應用程式，並將最愛的媒體內容，即時串流至300吋大螢幕。

▲HTC全球首款深入整合應用元宇宙平台VIVERSE智慧型手機HTC Desire 22 pro。（圖／記者吳康瑋攝）

高效能高續電 輕鬆穿梭虛擬、日常生活

HTC Desire 22 pro搭載高通驍龍（Qualcomm Snapdragon）695 5G處理器，內建8GB RAM 與128 GB 儲存空間，並採用畫面比例20:9的FHD+6.6吋超大螢幕，120Hz 極速流暢的畫面體驗，將帶給你極致清晰的影片和遊戲享受，既使無配戴VR頭戴設備，也能輕鬆沉浸其中。

此外，HTC Desire 22 pro配備4,520mAh大電量電池，更率先為同級機種帶來無線及反向充電功能，及同時配有IP67防水防塵功能，讓玩家在VIVERSE 元宇宙與現實日常生活中穿梭流暢不間斷，輕鬆跨平台進行協作、虛擬活動外，在使用上也能更加安心，盡享娛樂豐富生活。

同時，延續三鏡頭經典設計，HTC Desire 22 pro搭載6,400萬畫素主鏡頭、1,300萬畫素123ﾟ超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭以及3,200萬畫素自拍鏡頭，四鏡合作無間，搭配防手震動態攝影、夜拍模式、120 fps 流暢慢動作、以及臉部解鎖等功能，創意與安全隨手即來。

▲HTC今（28）日推出，全球首款深入整合應用元宇宙平台VIVERSE智慧型手機HTC Desire 22 pro。（圖／記者吳康瑋攝）

上市早鳥禮包 立即加入VIVERSE搶先卡位

HTC Desire 22 pro提供「波光金」與「星夜黑」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣11,990元。7月1日起於HTC網路商店、指定電商通路PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上、遠傳friDay購物、蝦皮購物全面開賣，搭配中華電信、台灣大哥大及遠傳電信指定電信資費手機0元起。

此外，限量贈送「元宇宙上市早鳥禮包」（價值新台幣5,710元），內含「HTC無線充電盤」（市價990元）、「HTC Desire 22 pro雙料防震殼」（市價1,090元）、「獨家限定貓。美術館NFT盲盒（內含2款最新貓。美術館NFT）」（價值750元）及「限量VIVERSE World」（價值2,880元），可搶先創建個人專屬元宇宙空間，並於VIVERSE中展示或與朋友分享，在虛擬世界中創造各種令現實世界感到不可思議的珍貴回憶。