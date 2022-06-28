HTC新機來了！宏達電新品發表　將推「最方便登入元宇宙」的載具

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HTC新機來了！宏達電曝新載具號稱「最方便登入元宇宙」

▲HTC董事長暨執行長王雪紅。（圖／業者提供）

▲HTC董事長暨執行長王雪紅。（圖／業者提供）

記者吳康瑋／綜合報導

智慧型手機與虛擬實境設計大廠宏達電／HTC（2498）將於今（28）日舉辦分享發表會，除了會正式公布旗下最新款的智慧型手機，還會對元宇宙「VIVERSE」的生態系及產品佈局進行說明。董事長王雪紅日前透露，該新機是以「最方便登入元宇宙的載具」為主要設計理念，絕對要帶領全部用戶輕鬆體驗元宇宙。

宏達電今（2022）年首季在世界行動通訊大會(MWC)上首次揭示旗下最新元宇宙世界「VIVERSE」。當時團隊已帶領全世界的用戶，一同實際體驗全新AR設備、VR眼鏡，還有最新的5G創新應用。宏達電指出，該世界讓人沉浸其中，更是個充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，並能帶用戶通往合作夥伴創造的其他宇宙。

王雪紅日前透露，團隊近年積極拓展元宇宙生態系，除為教育、藝術、 娛樂和醫療保健等領域提供硬體、軟體、平台、服務，還透過 AI、VR、AR、區塊鏈、5G 等技術建立相當良好之基礎，並將人文結合教育、醫療、娛樂等生活範圍，帶領眾人走進元宇宙體驗新世界「VIVERSE」。

據了解，宏達電上一次推出新手機為2021年1月的「HTC Desire21 pro 5G」中階手機。董事長王雪紅指出，回顧已過的一年，團隊面對全球疫情所衍生的各種挑戰，已成功為各領域的客戶，拓展一個完整的元宇宙生態，團隊已逐步改善營運績效，並將在今（28）日正式推出最新智慧型手機產品，讓消費者以最簡便的載具，輕鬆進入元宇宙世界。

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