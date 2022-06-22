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突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪　一票人+1：怎麼來的

▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO收到入帳通知，下秒臉歪了。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

就快月底了，當帳戶跳出入款通知，任誰都會驚訝！不過有男網友眼神死直呼，昨（21）日手機顯示郵局帳戶有入帳，怎料真相超展開，讓原PO心情猶如坐雲霄飛車。爆笑文曝光後，一票網友也都收到入帳通知，「還好我還有兩位數10元」、「我收到$123」、「我今天也收到1元」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，昨日郵局App突然跳出「帳戶入帳通知」，讓原PO一度爽歪，結果下秒臉冏了！

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爆笑畫面可見，原PO手機業面跳出入帳通知，但底下卻顯示「入帳0元」，讓原PO秒翻白眼討拍「我以為是誰轉錢給我，入帳0元到底是要通知三小？」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO收到0元通知，超爆笑。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，網友噴笑回應「比悲傷更悲傷的故事」、「郵局的利息少的可憐，而且超過100萬後的存款無利息，郵局是不想人民把錢存在郵局吧」、「我怎麼沒有通知，是直接邊緣我了嗎」。

留言串中，一票網友也收到入帳通知，「我有11元」、「利息怎麼來的？我收到8元」、「還好我還有兩位數10元」、「我收到$123」、「我今天也收到1元」、「我怎麼2000多塊」。有內行則解釋，「每年都6/21、12/21好像是郵局利息日，所以才會這樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲有網友收到2365元的利息。（圖／翻攝爆廢公社）

值得注意的是，為對抗通膨，央行日前決議政策利率升半碼(0.125個百分點)，並調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，7月1日起實施。中華郵政公司21日也宣布，自6月22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.170個百分點。

▼中華郵政宣布調升存款利率。（可點圖放大／郵政公司提供）

▲▼中華郵政宣布調升存款利率。（圖／郵政公司提供）

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關鍵字：

郵局入帳利息手機

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